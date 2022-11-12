ASLI ENVER EVLENDİ!

Oyuncu Aslı Enver, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Çift, evde aile arasında kıyılan sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Sürpriz bir şekilde evlenen ikilinin nikah şahitliğini ise Saner Ayar ve Cihan Çalışkantürk yaptı.