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        Haberler Magazin Mutlu aile tablosu: Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak ve kızı ile ayna pozu verdi! - Magazin haberleri

        Aslı Enver'in ayna karşısında mutlu aile tablosu

        Geçtiğimiz ay kızı Elay'ı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Aslı Enver, bebeği ve eşi Berkin Gökbudak ile ayna karşısında çektiği aile fotoğrafını yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 17:33 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:59
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          Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile 12 Kasım 2022'de evlenmiş, kısa bir süre sonra da hamile olduğunu açıklamıştı.

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          Aslı Enver, geçtiğimiz temmuz ayında 'Elay' adını verdiği kızını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı.

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          İlk kez anne olma heyecanını yaşayan Aslı Enver, kızı Elay ve eşi Berkin Gökbudak ile ayna karşısında ailesiyle poz verdi.

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          Meslektaşlarının aksine bebeğinin yüzünü henüz göstermeyi tercih etmeyen Aslı Enver'in yayımladığı aile fotoğrafı kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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