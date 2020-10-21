Aslı Enver'den Kerem Tunçeri açıklaması

Enver bugün hakkında çıkan Kerem Tunçeri’yle barıştığı haberiyle ilgili bir açıklama yaptı. Haberin içeriğinin yalan olduğunu belirten Enver, "Esas sıkıntı kişisel verilerin koruma kanununa aykırı olarak açık adresimin ve evimin fotoğraflarının alenen paylaşılmış olmasıdır. Hedef gösterircesine adresimi evimin fotoğraflarıyla birlikte manşet yaparak güvenliğimi tehlikeye atmak ne tür bir şiddettir? Maalesef bu haberle birlikte sınır aşılmış oldu. Kanuni haklarımı aramak için tüm işlemleri başlattığımı bildiririm" dedi.