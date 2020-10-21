Aslı Enver'den Kerem Tunçeri açıklaması

Murat Boz ile bir dargın bir barışık ilişkisine nokta koyan Aslı Enver, eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşamaya başlamıştı.
İkili ortak arkadaşlarının düzenlediği bir partide tanışmış ve pandemi döneminde telefon üzerinden ilişkilerini yürütüyordu.
Aşk haberlerinden sonra sosyal medyada Kerem Tunçeri'ye ait olduğu iddia edilen bazı mesajlar ifşa edildi. Tunçeri’nin kendilerine attığı özel mesajları ifşa eden kadınlar “Karantinada kafayı yedi herhalde” yazdı.
Bu gelişmeden sonra ünlü oyuncu, Tunçeri'den ayrılmıştı.
Tüm bu yaşananlardan sonra Enver ile Tunçeri'nin aralarındaki buzları erittiği ve gözlerden uzak bir şekilde ilişkilerini yürrüttüğü öne sürüldü.
Çıkan haberlerden sonra ise Aslı Enver suskunluğunu bozdu.
Enver bugün hakkında çıkan Kerem Tunçeri’yle barıştığı haberiyle ilgili bir açıklama yaptı. Haberin içeriğinin yalan olduğunu belirten Enver, "Esas sıkıntı kişisel verilerin koruma kanununa aykırı olarak açık adresimin ve evimin fotoğraflarının alenen paylaşılmış olmasıdır. Hedef gösterircesine adresimi evimin fotoğraflarıyla birlikte manşet yaparak güvenliğimi tehlikeye atmak ne tür bir şiddettir? Maalesef bu haberle birlikte sınır aşılmış oldu. Kanuni haklarımı aramak için tüm işlemleri başlattığımı bildiririm" dedi.
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