Asla saygı duymuyor musunuz? Sağlıklı sınırları belirlemenin 6 yolu!

Tawwab, " Başkalarıyla olan durumlarımızda çok fazla güce ve seçeneğe sahip olduğumuzun farkına varmak bizim için çok önemli" diye açıklıyor.

Sınırları belirlediğinizde (ve bunlara saygı duyulduğunda) , kendinizi dünyanın zirvesindeymiş gibi hissedebilirsiniz. “Mezun olduktan sonra hissedebileceğiniz aynı duyguyu hissediyorsunuz. Tawwab , 'Vay canına, bir şeyler değişti ve bunun nedeni bendim' gibi küçük bir doz gibi. "Bir sınırı dile getirmeye cesaret ettiğinizi ve sonra birisinin bunu onurlandırdığını bilmek, kendinizi gururlandırmanın gerçek bir yolu."