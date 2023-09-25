Nümeroloji eğitimi almış olanlar bunun kesinlikle öyle olmadığını söyleyecektir. Bu tekrar eden sayılar, melek sayıları olarak bilinir ve dijital saatlerde, plakalarda veya market makbuzlarında görünebilir. Ünlü aura okuyucusu, psişik medyum ve ruh rehberi Megan Michaela Firester, Well+Good'a "Melekler bizimle eşzamanlı yollarla konuşuyor, bu da temel olarak bir şeyi tekrar tekrar göreceğimiz anlamına geliyor, öyle ki bu sadece tesadüfün ötesine geçiyor." "Bu yollardan biri sayılardır."