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        Haberler Gündem Ankara ASKİ Altındağ'ın altyapısını yeniliyor | Son dakika haberleri

        ASKİ'den Altındağ'ın altyapısında 25 kilometrelik çalışma

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Altındağ ilçesindeki altyapı sorunlarını çözmek amacıyla kapsamlı çalışma başlattı. Genel Müdür Memduh Aslan Akçay, yatırım programı çerçevesinde ilçeye 25 kilometre 456 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu ve atık su hattı yapılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:08
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        ASKİ Altındağ'ın altyapısını yeniliyor
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        ASKİ Genel Müdürlüğünce, Altındağ ilçesindeki altyapı sorunlarını çözmek amacıyla kapsamlı çalışma başlatıldı.

        ASKİ'den yapılan açıklamaya göre, Altındağ'da yağmur suyu ve atık su kolektörlerinde uzun zamandır yaşanan sıkıntıları çözmek için ilçede özel bir yatırım programı devreye alındı.

        Genel Müdür Memduh Aslan Akçay, yatırım programı çerçevesinde ilçeye 25 kilometre 456 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu ve atık su hattı yapılacağını bildirdi.

        Bu kapsamda, bazı cadde ve sokaklardaki birleşik çalışan yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılmasıyla da konutlarda zaman zaman yaşanan pis su baskınlarının önüne geçilecek.

        Yaklaşık 300 milyon liraya mal olması planlanan proje çerçevesinde ilçede 15 kilometre 336 metre yağmur suyu, 10 kilometre 120 metre de yeni atık su hattı inşa edilecek.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #altındağ ilçesi
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