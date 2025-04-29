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        Haberler Bilgi Gündem ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2025: MSB Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Mayıs celbi sevk tarihleri

        Askerlik yerleri sorgulama ekranı 2025: MSB Mayıs celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı vatani görevini yerine getirmek isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Mayıs 2025 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlüler, Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına odaklandı. 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Peki, MSB Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, Mayıs celbi sevk tarihleri 2025...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 29.04.2025 - 12:05
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        • 1

          Mayıs celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları için bekleyiş sürüyor. 28 Şubat 2025 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi işlemlerini tamamlayan adaylar, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklamalarını takip ediyor. Mayıs celbi askerlik yerleri Nisan ayında açıklanacak olup yükümlüler vatani görevini yerine getirecekleri yerleri e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. Peki, 2025 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 Mayıs seçim ve sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı ve sevk tarihleri…

        • 2

          ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Nisan 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

          Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

          Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

        • 3

          ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

          Adaylar, celp bilgilerini e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek. e-Devlet şifresi olmayan adaylar, kimlik belgeleriyle en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilirler.

          Sisteme giriş yaptıktan sonra "Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Durum Belgesi Sorgulama" veya "Sınıflandırma Sonuçları" hizmetlerinden biri üzerinden askerlik yerlerine ulaşabilecek.

          ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2025 CELP VE SEVK TARİHLERİ

          Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekildedir:

          Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 8 Mayıs 2025

          Er (2’nci Grup) 12 Haziran 2025

          Er (3’üncü Grup) 10 Temmuz 2025

        • 5

          Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödeneceK. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabilecek.

          Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebilecek.

          Yükümlüler, askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere, sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını, silahaltına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebilecek.

          Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacak.

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