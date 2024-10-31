Askerlik yerleri erişime açıldı! 2024 Kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı
Son dakika haberi… Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması ile Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri online sistem üzerinden erişime açılfı. Peki, 2024 Kasım celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2024 MSB Kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama ekranı...
- 1
2024 Kasım celbi askerlik yerleri sınıflandırma sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması askerlik yerleri belli oldu. Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açıldı. İşte MSB ile 2024 Kasım celbi askerlik sınıflandırma sonuçları sorgulama e-Devlet ekranı…
- 2
KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son dakika duyurusu ile Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kasım/Aralık 2024 ve Ocak 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla sınıflandırma kurulu huzurunda belirlenmiştir.
Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."
- 3
KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Er adayları, e-Devlet'e bireysel şifreleriyle giriş yaparak https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim ekranı üzerinden askerlik yerlerini görüntüleyebilecek.
Ayrıca adaylar, askerlik şubelerinden de bilgilerini öğrenebilirler.
-
- 4
YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 14 Kasım 2024
Er (2'nci Grup) 12 Aralık 2024
Er (3'üncü Grup) 09 Ocak 2025
- 5
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
- 6
Yükümlüler, Askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
Yükümlüler bu duyuru metnine https://MSB.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.
-
- 7