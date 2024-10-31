Askerlik yerleri sorgulama e-Devlet ekranı: MSB Kasım askerlik yerleri açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
Askerlik yerleri için belirlenen tarih geldi çattı. Yoklama başvurusu ie askerlik hizmet ve celp tercih işlemlerini tamamlayan adayların seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım 2024 celbi askerlik yerleri 31 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek. Bu noktada vatani görevini yerine getirmek için başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini MSB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki, 2024 Kasım celbi askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte Kasım dönemi seçim ve sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı ve tüm detaylar.
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Askerlik yerleri açıklandı son dakika duyurusu için geri sayım devam ediyor. 2024 celp ve sevk tarihleri Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Yapılan açıklama doğrultusunda, 2024 Kasım celbi askerlik yerleri 31 Ekim 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinden 10 gün önce elde edebilecek. Binlerce asker adayının gözü kulağı seçim ve sınıflandırma sonuçları için Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasında. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, MSB ile e-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı ve tüm bilgiler.
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ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları, 31 Ekim 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Askerlik yerlerinin sabah saatlerinde ilan edilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili MSB’den resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
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KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
www.turkiye.gov.tr sayfasındaki "Kurumlar" başlığı altında yer alan Milli Savunma Bakanlığı “Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” hizmetlerinden askerlik bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadesini yazdıktan sonra, karşınıza çıkan linke tıklayınız.
"Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıkladıktan sonra askerlik yerleri bilgisini öğrenebilirsiniz.
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YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde;
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) 14 Kasım 2024
Er (2'nci Grup) 12 Aralık 2024
Er (3'üncü Grup) 09 Ocak 2025
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Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.
7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
Yükümlüler bu duyuru metnine https://MSB.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
Yükümlüler, Askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
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