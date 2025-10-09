Habertürk
        Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım 2025 askerlik sınıflandırma sonuçları tarihi

        Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım 2025 askerlik sınıflandırma sonuçları tarihi

        2025 Kasım sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler, 31 Ağustos tarihine kadar askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yaptı. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, Kasım 2025 askerlik sınıflandırma sonuçları tarihi ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 15:03 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:03
        • 1

          Askerlik vazifesini yerine getirmek isteyenler askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Silahaltına alınacak yükümlüler, sevk belgelerin sevk tarihinden 10 gün kadar önce yine e-devlet aracılığıyla alacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

        • 2

          ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MSB 2025 Kasım askerlik yerlerini 27 Ekim günü https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim adresi üzerinden ilan edecek.

          Silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları (1. grup) 6 Kasım'da,

          • grup erler 4 Aralık'ta
          • grup erler ise 8 Oak 2026'da sevk edilecek.

          Askerlik görevini yerine getireceklere adresleri ve birlikleri arası mesafe dikkate alınarak yol ve iaşe ödeniyor. Ödemeler PTT kartı ile tahsil edilecek.

          Sevk belgeleri, yükümlünün sevk tarihinden 10 gün önce e-devlet'ten yayımlanacak.

        • 3

          BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ

          Celp tarihi

          Ekim 2025 - terhis tarihi: 7 Kasım

          Kasım 2025 - terhis tarihi: 6 Aralık

          Aralık 2025 - terhis tarihi: 4 Ocak 2026

