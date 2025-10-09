Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Kasım 2025 askerlik sınıflandırma sonuçları tarihi
2025 Kasım sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlüler, 31 Ağustos tarihine kadar askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yaptı. Peki, Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, Kasım 2025 askerlik sınıflandırma sonuçları tarihi ve tüm detaylar
Askerlik vazifesini yerine getirmek isteyenler askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Silahaltına alınacak yükümlüler, sevk belgelerin sevk tarihinden 10 gün kadar önce yine e-devlet aracılığıyla alacak. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSB 2025 Kasım askerlik yerlerini 27 Ekim günü https://www.turkiye.gov.tr/mill-savunma-askerligim adresi üzerinden ilan edecek.
Silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları (1. grup) 6 Kasım'da,
Askerlik görevini yerine getireceklere adresleri ve birlikleri arası mesafe dikkate alınarak yol ve iaşe ödeniyor. Ödemeler PTT kartı ile tahsil edilecek.
Sevk belgeleri, yükümlünün sevk tarihinden 10 gün önce e-devlet'ten yayımlanacak.
BEDELLİ ASKERLİK CELP DÖNEMLERİ
Celp tarihi
Ekim 2025 - terhis tarihi: 7 Kasım
Kasım 2025 - terhis tarihi: 6 Aralık
Aralık 2025 - terhis tarihi: 4 Ocak 2026
