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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile 2024 doğum ve askerlik borçlanması hesaplama - Merak Edilenler Haberleri

        Asgari ücret zammı ile 2024 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?

        Askerlik ve doğum borçlanması 2024 Ocak asgari ücret zammı ile artacak. Diğer koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olanlar askerlik ve doğum borçlanması ile emekli olabiliyor. Bu noktada gözler "2024 askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, askerlik ve doğum borçlanmasında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:08
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        • 1

          Askerlik ve doğum borçlanma tutarı hesaplanırken, asgari ücrete gelen zam oranı esas alınıyor. Buna göre; asgari ücret ile zamlanacak kalemlerden biri de askerlik ve doğum borçlanması olacak. Peki, 2024'te askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

        • 2

          ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NE KADAR OLDU?

          2024 yılında geçerli olacak asgari ücrete yapılan zammın belli olmasının ardından askerlik ve doğum borçlanması netleşecek. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandıkça haberimiz güncellenecek.

        • 3

          ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI HESAPLAMA

          Askerlik ve doğum borçlanmasında 1 günlük en düşük prim tutarı olarak günlük asgari ücretin yüzde 32’si oranında, yurt dışı borçlanmasında ise günlük asgari ücretin yüzde 45’i oranında prim ödeniyor.

        • 4

          ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?

          Doğum borçlanması emekli olabilmek için diğer koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olan ve doğumdan sonra çalışılmamış süreleri borçlanarak, kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Askerlik borçlanması ise emekli olabilmek için diğer koşulları sağlayıp prim gün sayısı eksik olan erkeklerin erken emekli olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, askerlik yaptığı tarih, sigorta başlangıç tarihinden önce ise işe giriş tarihi borçlanılan süre kadar geri çekilmekte ve daha erken emekli olma imkanı sağlamaktadır.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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