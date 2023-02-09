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Asker oğullarını Suriye'ye uğurlamak için gittikleri Adıyaman'da depremde can verdiler

Suriye'ye görevlendirmesi çıkan uzman çavuş oğullarını uğurlamak için Adıyaman'a giden Ali Çiftçi ve eşi Dürdane Çiftçi, Kahramanmaraş merkezli depremde kaldıkları binanın yıkılması sonucu enkaz altında can verdi. Çift, memleketleri Sivas'ta toprağa verildi

Giriş: 09.02.2023 - 19:35 | Güncelleme: ABONE OL
Asker oğullarını uğurlamaya gittiler, depremde can verdiler
DHA

Asker oğullarını Suriye'ye uğurlamak için Adıyaman'a giden Ali Çiftçi (57) ve eşi Dürdane Çiftçi (51), depremde hayatını kaybetti.

Ali Çiftçi ve eşi Dürdane Çiftçi, Suriye'ye görevlendirmesi çıkan oğulları Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Çiftçi'yi uğurlamak için Adıyaman'a gitti. Çift, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı illerden olan kentin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binada depreme yakalandı.

OĞULLARIYLA ENKAZ ALTINDA KALDILAR

Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli olan Ali Çiftçi, eşi Dürdane Çiftçi ve oğulları Hasan Hüseyin Çiftçi, binanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Çiftçi enkazdan kendi imkanlarıyla yaralı kurtulurken, anne ve babası hayatını kaybetti.

SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİLER

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri Sivas'a getirilen çift için Ay Yıldız Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, tedavisi tamamlanan Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Çiftçi, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Namazın ardından çift, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

İnfaz koruma memuru Ali Çiftçi'nin, Adıyaman dönüşünde kurumuna emeklilik dilekçesini sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

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