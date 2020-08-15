Aşk Masalı , yönetmenliğini Wayne Wang'ın üstlendiği ve başrollerinde Jennifer Lopez, Ralph Fiennes ve Natasha Richardson'ın yer aldığı romantik komedi türünde 2002 yapımı ABD filmi. 13 Aralık 2002'de vizyona girdi.

AŞK MASALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Marisa Ventura, New York'un en ünlü otellerinden birinde hizmetçi olarak çalışıp oğlu Ty'ın geçimini sağlamaya çalışan yalnız bir kadındır. Marisa ve çalışma arkadaşı Stephanie bir odayı temizledikleri sırada Stephanie, Marisa'yı müşterilerden birinin kıyafetini giymeye ikna eder. Bu esnada oğlu Ty otelde kalan bir politikacıyla tanışıp arkadaş olur. Marisa yeni kıyafeti içerisinde oldukça dikkat çekici bir görünüme büründüğü sırada politikacı Christopher Marshall'la karşılaşırlar. Marshall genç kadını otel müşterilerinden biri zanneder ve aralarında bir çekim başlar.

AŞK MASALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?



Jennifer Lopez - Marisa Ava Marie Ventura

Ralph Fiennes - Christopher Marshall

Natasha Richardson - Caroline Lane

Stanley Tucci - Jerry Siegal

Tyler Posey - Ty Ventura

Frances Conroy - Paula Burns

Chris Eigeman - John Bextrum

Amy Sedaris - Rachel Hoffman

Marissa Matrone - Stephanie Kehoe

Priscilla Lopez - Veronica Ventura

Bob Hoskins - Lionel Bloch

Lisa Roberts Gillan - Cora

Maddie Corman - Leezette

Sharon Wilkins - Clarice

Di Quon - Lily Kim

Marilyn Torres - Barb

Lou Ferguson - Keef Townsend