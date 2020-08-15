Aşk Masalı , yönetmenliğini Wayne Wang'ın üstlendiği ve başrollerinde Jennifer Lopez, Ralph Fiennes ve Natasha Richardson'ın yer aldığı romantik komedi türünde 2002 yapımı ABD filmi. 13 Aralık 2002'de vizyona girdi.
AŞK MASALI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Marisa Ventura, New York'un en ünlü otellerinden birinde hizmetçi olarak çalışıp oğlu Ty'ın geçimini sağlamaya çalışan yalnız bir kadındır. Marisa ve çalışma arkadaşı Stephanie bir odayı temizledikleri sırada Stephanie, Marisa'yı müşterilerden birinin kıyafetini giymeye ikna eder. Bu esnada oğlu Ty otelde kalan bir politikacıyla tanışıp arkadaş olur. Marisa yeni kıyafeti içerisinde oldukça dikkat çekici bir görünüme büründüğü sırada politikacı Christopher Marshall'la karşılaşırlar. Marshall genç kadını otel müşterilerinden biri zanneder ve aralarında bir çekim başlar.
AŞK MASALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
Jennifer Lopez - Marisa Ava Marie Ventura
Ralph Fiennes - Christopher Marshall
Natasha Richardson - Caroline Lane
Stanley Tucci - Jerry Siegal
Tyler Posey - Ty Ventura
Frances Conroy - Paula Burns
Chris Eigeman - John Bextrum
Amy Sedaris - Rachel Hoffman
Marissa Matrone - Stephanie Kehoe
Priscilla Lopez - Veronica Ventura
Bob Hoskins - Lionel Bloch
Lisa Roberts Gillan - Cora
Maddie Corman - Leezette
Sharon Wilkins - Clarice
Di Quon - Lily Kim
Marilyn Torres - Barb
Lou Ferguson - Keef Townsend
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