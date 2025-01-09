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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Aşk Bize Masal Olur' Fişekhane'de

        'Aşk Bize Masal Olur' Fişekhane'de

        Sevilen oyuncu Gülçin Kültür Şahin'in Aslı karakterine hayat verdiği tek kişilik oyunu 'Aşk Bize Masal Olur' 15 Ocak'ta Fişekhane'de, 25 Ocak'ta ise Alan Kadıköy'de seyirciyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 00:43 Güncelleme: 09.01.2025 - 00:43
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        'Aşk Bize Masal Olur' Fişekhane'de
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        Kerem Pilavcı’nın yazdığı, Gülhan Kadim’in yönettiği ve sevilen oyuncu Gülçin Kültür Şahin’in Aslı karakterine hayat verdiği “Aşk Bize Masal Olur” yeni yılda da sahnelenmeye devam ediyor.

        Masallarla büyümüş Aslı’nın ergenliğinden 40’lı yaşlarına kadar olan aşk hayatını, tökezlediğinde yola devam edebilmenin gücünü ve başından geçen acı tatlı anları seyirciye aktaran oyun; 15 Ocak’ta Fişekhane’de; 25 Ocak’ta ise Alan Kadıköy’de seyirciyle buluşacak.

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        #Gülçin Kültür Şahin
        #Fişekhane
        #Alan Kadıköy
        #Aşk Bize Masal Olur
        #tiyatro
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