'Aşk Bize Masal Olur' Fişekhane'de

'Aşk Bize Masal Olur' Fişekhane'de

Kerem Pilavcı’nın yazdığı, Gülhan Kadim’in yönettiği ve sevilen oyuncu Gülçin Kültür Şahin’in Aslı karakterine hayat verdiği “Aşk Bize Masal Olur” yeni yılda da sahnelenmeye devam ediyor.

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Masallarla büyümüş Aslı’nın ergenliğinden 40’lı yaşlarına kadar olan aşk hayatını, tökezlediğinde yola devam edebilmenin gücünü ve başından geçen acı tatlı anları seyirciye aktaran oyun; 15 Ocak’ta Fişekhane’de; 25 Ocak’ta ise Alan Kadıköy’de seyirciyle buluşacak.