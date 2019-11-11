Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Yusuf’a ulaşamayan Ada’nın endişelendiği fragmanda kendine gelen Çiçek’in her şeyi hatırladığını gören Fırat’ın sevinci gözlerinden okunurken Ada ve Yusuf arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ada’nın gözyaşları içinde Rüzgar’a sarıldığı anlar izleyenleri şaşırtırken, diziye dahil olan usta oyuncu Selim Bayraktar’ın “Akıl yapmamalısın der, kalbin yapmalısın. Aklın sevmemelisin der, kalbin pır pır atar sevmelisin der!” sözleri dikkat çekiyor.

Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR’IN 10. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çiçek’in öğrendiklerini Yusuf’a söylemesine engel olmaya çalışan Nalân, onu durdurmaya çalışırken merdivenlerden düşmesine neden oldu. Nalân korkuyla Çiçek’i bırakıp kaçarken, pansiyona gelen Ada ve Yusuf, Çiçek’i bulup apar topar hastaneye götürdü. Hemen ameliyata alınan Çiçek’in durumunu öğrenen Sumru, Fırat ve Hikmet de hastaneye geldi. Çiçek hastanede ölüm kalım savaşı verirken Nalân, Mert’ten kendisini kurtarmak için istediği yardımı alamadı. Diğer yandan Mert, hak etmedikleri halde sahip oldukları servetlerini kaybetmemeleri için Rüzgâr’ın bir an önce Ada’ya karşı olan duygularını açıklaması ve harekete geçmesi için onu etkiledi. Ada’ya olan duygularını kendisine açıklayan Rüzgâr’ın ağır sözleri sonrasında derinden sarsılan Yusuf, para kazanmak için Salih’in iş teklifini kabul ederek, harekete geçti. Ada’ya hissettiklerini açıklamaya hazırlanan Rüzgâr, Ada’nın Yusuf’u görmek istemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Yusuf ve Salih teslimata gitti; patlayan silahlar ise heyecanı yükseltti. Yusuf’u görmek için hastaneye gelen Ada ise Çiçek’in başında Nalân’ı görünce büyük bir şok yaşadı. Gözlerini açan Çiçek’in her şeyi anlatmasından korkan Nalan, Çiçek’e zarar verecek miydi?