Asistan maaşı 2020

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor. Ancak, bir önceki altı aylık dönemde yapılan toplu sözleşme zammı enflasyonun altında kalırsa, aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor.

TEMMUZ’DA NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 5.01 oranında artırıldı. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ise yüzde 6.02 oranında zam yapıldı.

2020'DE MEMUR MAAŞLARI, SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARI 2020

Memur maaşları ne olacak?

Eski Yeni Araştırma görevlisi (8/1) 5461 5761 Araştırmacı (9/1) 3652 3852 Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1) 5691 6003 Avukat (9/1) 4952 5224 Başasistan (Sağlık hiz. 5/1) 6468 6823 Başkomiser (8/1) 5468 5768 Başmüfettiş (1/1) 8320 8777 Bekçi (Lisans 9/1) 4180 4409 İlçe belediye başkan yardımcısı 5765 6081 Daire başkanı (1/1) 8660 9135 Diş tabibi (8/1) 5315 5607 Doçent (1/1) 7260 7659 Doktor öğretim üyesi (5/1) 6250 6593 Ebe (9/1) 4037 4259 Hademe (15/1) 3158 3331 Hakim (7/1) 8775 9257 Hakim adayı (9/1) 5527 5830 Hemşire (9/1) 4032 4253 Hizmetli (15/1) 3158 3331 İmam/hatip (9/1) 3667 3868 İtfaiyeci (9/1) 3623 3822 Kaymakam (4/1) 6877 7255 Komiser (8/1) 5380 5675 Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 3405 3592 Memur (9/1) 3406 3593 Mübaşir (11/1) 3356 3540 Müfettiş (7/1) 6033 6364 Müfettiş yardımcısı (9/1) 5487 5788 Müezzin (9/1) 3667 3868 Mühendis (7/1) 5300 5591 Orman muhafaza memuru (11/1) 3758 3964 Öğretmen (9/1) 3804 4013 Polis (11/1) 5005 5280 Programcı (9/1) 4154 4382 Profesör (1/1) 8482 8948 Sağlık memuru (9/1) 4032 4253 Şef (7/1) 3687 3889 Şube müdürü (7/1) 4670 4926 Usta öğretici (11/1) 3403 3590 Uzman yardımcısı (9/1) 5576 5882 Uzman (7/1) 6093 6428 Vaiz (9/1) 3862 4074 Vali (1/1) 12526 13214 Veteriner hekim (7/1) 5272 5561 Yoklama memuru (11/1) 3403 3590 Zabıta memuru (9/1) 3474 3665

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI 2020