Prof. Dr. Ceyhan: Vaka sayıları artacak, tespit edemeyeceğiz

AA

Aşısızlara test şartı kaldırıldı. Buna göre seyahat, etkinlik, işyeri ve okullarda test zorunluluğu kalktı. Kararı değerlendiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Anladığım kadarıyla PCR testi kapasitesinin sonuna gelindi, vaka sayıları da (test) yaptıkça artıyor. 'PCR testi yapamıyoruz' denilmek isteniyor. Hızlı tanı testlerini de aylardır söylememize rağmen uygulamaya sokulmadığı için bu noktaya geldik" açıklamasında bulundu.

"VAKA SAYISI ARTACAK AMA BİZ BUNU TESPİT EDEMEYECEĞİZ"

Prof. Dr. Ceyhan, gelişmiş ülkelerin çoğunun da uçağa binerken veya kalabalığa girerken PCR testi istemediğine dikkat çekerek, "Ama şart koyuluyordu; o da aşı şartıydı ve Omicron'un giderek yaygınlaşmasıyla kısıtlayıcı kurallar geldi ama dünyada bu kısıtlayıcı kuralları iyice gevşeterek test sayısını azaltan tek ülkeyiz, bu şekilde uygulama yapan hiçbir ülke duymadım. Bunun sonucunda olacak şey çok açıktır; vaka sayıları artacak ama biz bunu tespit edemeyeceğiz çünkü öyle bir karar açıklandı ki artık temaslı taraması yapılmayacak, temaslılara test yapılmayacak, sadece belli belirtileri olanlara yapılacak" diye konuştu.

"DOĞRU, KABUL EDİLECEK VEYA TARTIŞILACAK BİR KARAR DEĞİL"

Omicron'un belirtilerinin farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, "(Omicron) Daha hafif seyrediyor. Bu şu demek; çok nadir test yapacağız, vakaları tespit etmeyeceğiz. Omicron nedeniyle vaka sayıları ülkelerde hızla artarken, Türkiye de 60-70 binlerde idare ediyor. Anlaşılan bu şekilde de olmaya devam edecek ancak bugün açıklanan karar hiçbir şekilde bilimsel olarak doğru, kabul edilecek veya tartışılacak bir karar değil. Bu resmen 'Omicron yayılsın, her gün şu kadar insan ölsün, bu durumu sürdüreceğiz' anlamına geliyor. Hedefi bilemem ama neticede ortaya çıkacak durum budur" dedi.