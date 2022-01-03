Hastalıklar birbirine karıştı! Bu belirtiler varsa hemen test yaptırın

Omicron varyantının tam da kış aylarına yaklaşırken karşımıza çıktığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, "Omicron varyantı, diğer varyantlara göre daha hafif bulguları olan bir varyant. Klasik soğuk algınlığı şeklinde karşımıza çıkıyor. Kişide boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk, kuru öksürük olabiliyor ama en sık karşımıza çıkan bulguların boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı olduğunu söyleyebilirim" dedi.
OMİCRON VARYANTI, RİNOVİRÜS, NEZLE VE GRİPLE KARIŞIYOR
Prof. Dr. Altundağ, "Koronavirüsün diğer varyantlarında burun tıkanıklığını çok görmezdik. Tat ve koku kaybı görülürdü ama Omicron'da da tat ve koku kaybı daha az görülüyor. Burun tıkanıklığı varsa kısmi koku kaybı oluyor ama total koku kaybı ilk Covid enfeksiyonlarına kıyasla daha az görülüyor. En yaygın belirtilerin burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı olması, diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karışabilmesine neden oluyor. Bu aylarda çok sık görülen rinovirüs, nezle ve griple karışabiliyor. Bu üç virüsle karıştığı için insanlar bunu soğuk algınlığı olarak görebiliyor ve test yaptırmama eğilimine gidebiliyor. Bu da risk grupları için bulaş riski açısından önemli bir problem."
"OMİCRON, TÜRKİYE'DE DE BASKIN VARYANT OLACAKTIR"
İngiltere'de şu an tüm vakaların neredeyse yarıya yakınının Omicron varyantı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Altundağ, "Uluslararası rakamlara baktığımızda Türkiye'de de Omicron varyantı yüksek görülüyor ama resmi rakamlara göre yüzde 10 civarında. Türkiye'de de baskın varyant olacaktır. Nasıl Delta varyantı hızlıca baskın varyant haline geldiyse Omicron da baskın varyant haline gelecektir" diye konuştu.
"AŞILI OLMAK RAHATLATIYOR"
Omicron varyantına ilişkin tüm dünyada sevindirici bulgular da olduğunu kaydeden Prof. Dr. Altundağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hastaneye yatış oranları düşük. Bu çok güzel bir şey; çünkü biz kısıtlamaları sağlık sisteminin çökmesinden ve hastanede sağlık hizmeti alması gereken kişilerin kaliteli hizmet alamamasından korktuğumuz için getiriyorduk. Dolayısıyla çok fazla hastaneye yatış gerekmezse hastanelerde bunalma olmayacaktır. Bunda aşılı olmamız da çok büyük bir şans. Daha önceki dalgalarda aşılı insan sayısı çok yüksek değildi. Bu hastalıkta ölüm oranı, ileri yaş ve ek hastalıklarda daha çok artıyor. Dolayısıyla biz risk gruplarının neredeyse yüzde 100'ünü aşıladık. Böylece aşılı olmak rahatlatıyor."
"VAKALARIN ARTMASI NORMAL"
İngiltere'de de Türkiye'de de günlük vaka sayılarının arttığını vurgulayan Prof. Dr. Altundağ, "Vakalar artıyor ama artık bir kısıtlama yok. Kısıtlama olmadan bu vaka sayılarını görüyoruz, bu normal bir bulgu. Artık evlere kapanmıyoruz. Her zaman yeni yıl tatili öncesi tüm dünyada viral enfeksiyonlarda bir pik yaşanır; çünkü nüfus hareketliliği çok artar. AVM'de alışveriş hareketliliği çok olur, tatiller ve seyahatler çok artar. Her zaman uzun tatil esnasında viral enfeksiyonlarda bir dalgalanma yaşanır. Burada da olacaktır ama hastaneye yatış oranları Delta'ya göre çok daha düşük" şeklinde konuştu.
"PANDEMİ YAZA DOĞRU GÜNDEMİMİZDEN ÇIKABİLİR"
Prof. Dr. Altundağ, süreci olumlu gördüğünü aktararak, "Ancak bu, önlemleri azaltacağımız anlamına gelmiyor. Mutlaka hatırlatıcı doz zamanı gelenlerin aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Aşılanırsak ve süreç böyle devam ederse, pandemi yaza doğru gündemimizden çıkabilir. Bu, o sürecin başlangıcı olabilir ve bir üst solunum yolu hastalığıymış gibi günlük rutin halimize gelebilir" dedi.
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