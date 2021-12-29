Okullarda grip vakaları patladı

Koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen kısıtlamalar sayesinde geçtiğimiz yıl grip vakaları tüm dünyada gerilemişti. Ancak bu yıl maske ve mesafe kurallarının esnetilmesi grip vakalarında artışa neden oldu. Son günlerde okula giden çocuklar arasında da grip vakalarının artması dikkat çekti.

"AİLELER ÇOCUKLARINI KARANTİNADA TUTMALI"

Grip olan çocukların okula gönderilmemesi gerektiğinin altını çizen Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergin Çiftçi, "Aileler çocuklarını karantinada tutmalı. Sonuç olarak okullar, enfeksiyonların yayılması için uygun ortamlardır. Bu nedenle kişisel tedbirlerin yanında okullarda da önlemlerin alınması gerekir. Aslında bunlar Covid-19 için alınan önlemlerdir; ders sürelerinin kısaltılması, ders aralarında sınıfların iyi havalandırılması, çocukların teneffüslerde bir araya gelmelerinin engellenmesi ve sınıfların teneffüs saatlerinin ayrılması gibi yöntemler yararlı olacaktır" dedi.

"GRİP AŞILARI YAPILMALIYDI"

Bu yıl grip salgınını beklediklerini dile getiren Prof. Dr. Ergin Çiftçi, "2021'de böyle bir salgını bekliyorduk, bu nedenle grip aşıları yapılmalıydı" diye konuştu.

Gribin özellikle altta yatan hastalığı olan kişilerde ağır seyrettiğini kaydeden Prof. Dr. Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sağlık Bakanlığı grip aşısını risk grubunda olanlar için ücretsiz sağlıyor. Aşıların grip salgını başlamadan 15 gün öncesine kadar yapılması gerekir. Aşı piyasaya çıkar çıkmaz yapılmalıydı. Sonraki dönemde de grip vakaları görülecek. Şu an A tipi olan influenzanın ardından B tipine bağlı influenza da salgına sebep olacak. Bu yüzden haziran ayına kadar grip aşıları yapılabilir; çünkü gribe karşı korunma yöntemi aşıdır. Diğer korunma yöntemleri ise Covid'den korunma tedbirlerine çok benzer."

BU ÖNERİLERE DİKKAT!

Prof. Dr. Çiftçi, "Ağızdan veya burundan çıkan küçük ve büyük damlacıkların kişiler tarafından solunması veya damlacıkların olduğu yüzeylere dokunularak ağız ve buruna taşınması hastalığa neden olur. Bu nedenle maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uyulmalı; çünkü uyduğumuz takdirde gribin de görülmeyeceğini geçtiğimiz yıl test etmiş olduk. Mutlaka cerrahi maske takılmalı, diğer önemli tedbirler ise en az 1 buçuk metre olacak şekilde mesafeyi korumak ve el hijyenine dikkat etmektir. Bunlara dikkat edersek grip dahil solunum yolu hastalıklarını önleyebiliriz" diye konuştu.

SEMPTOMLAR DELTA OMICRON SOĞUK ALGINLIĞI GRİP Ateş Yaygın Yaygın Nadiren Yaygın Yorgunluk Bazen Yaygın Bazen Bazen Öksürük Yaygın Yaygın Hafif Yaygın Hapşırma Görülmüyor Görülmüyor Yaygın Görülmüyor Ağrı Bazen Yaygın Yaygın Yaygın Burun akıntısı Nadiren Nadiren Yaygın Bazen Boğaz ağrısı Bazen Yaygın Yaygın Bazen İshal Nadiren Nadiren Görülmüyor Bazen Baş ağrısı Bazen Yaygın Nadiren Yaygın

OMICRON MU YOKSA GRİP Mİ?

Omicron varyantı ile gribin benzer belirtiler gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Çiftçi, test olmadan bu hastalıkların birbirlerinden ayrılamayacağını vurguladı.

Prof. Dr. Ergin Çiftçi, "Bağışıklık sistemimizin kullandığı enstrümanlar, savunma sistemimizin hücreleri ortaktır. Sonuç olarak da enfeksiyon bulguları birbirine benzer; ateş, öksürük, burun akıntısı, hapşırma, kas ve eklem ağrısı, boğaz ağrısı, bazen karın ağrısı, kusma, hafif ishal gibi bulgular görürüz. Dolayısıyla bu bulgular varsa 'Kişi Covid'dir' ya da 'Griptir' demek doğru olmaz. Bu nedenle mutlaka test yapılması gerekir. Özellikle kişi yoğun semptom gösteriyorsa Covid-19 hastalığına yakalanmış olabilir" şeklinde konuştu.

"OCAK AYI SIKINTILI GEÇEBİLİR"

Ülkemizde Omicron varyantı hakimiyetinin arttığını hatırlatan Prof. Dr. Çiftçi, "Gribin yanında Covid vakalarının da artacağını biliyoruz. İki tehditle karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün. Bu nedenle ocak ayı sıkıntılı geçebilir. Bir taraftan grip hastaneye düşürecek kadar hastalık yapabiliyor. Covid-19 çocuklarda daha hafif geçebiliyor ama bunu grip için söylemek mümkün değil. Grip küçük çocuklarda da ağır seyreden bir hastalık. Bu nedenle önümüzdeki günlerde hastaneye yatan çocuk sayısında artış olacağını düşünüyoruz" dedi.

GRİP AŞISI KİMLERE ÖNERİLİR?

Gribin 2020-2021 sezonunda çok az görüldüğünden toplumsal koruyuculuğun da azaldığını söyleyen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özden Türel, "Bu nedenle bu sezon grip vakalarında artışın görülmesi bekleniyor" dedi.

Mevsimsel grip aşısının 6 ay ve üzeri kişilere uygulanabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Türel, şu önerileri sıraladı:

1- Grip benzeri hastalık belirtileri olanlara influenza ve grip testi yapılmalı.

2- Grip aşısı dışında eller sık sık yıkanmalı. Öksürük ve hapşırık sırasında çevreye bulaşın engellenmesi ve hastayken evde kalma gibi önlemlerin alınması şart.

3- Okullarda, okul yurtlarında, uzun dönem bakımevleri gibi yerlerde ortaya çıkabilecek influenza salgınları sırasında temas sonrası koruma amaçlı antiviral tedavi başlanmalı.

4- Hastanede yatan ve komplikasyon gelişme riski yüksek olan kişilere influenza tanısı konulduğunda ya da influenzadan şüphelenildiğinde erken dönemde antiviral tedavi başlanmalı.