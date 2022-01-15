Aşısızlara test şartı kaldırıldı!

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İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine gönderilen genelgede, koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisine dikkat çekildi. Genelgede, "Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmelerini içeren yazıda; Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir" denildi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısı doğrultusunda, bakanlık tarafından yayımlanan genelgelerin tüm hükümlerinin uygulamadan kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi. Ayrıca belirtilen esaslar doğrultusunda 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca il-ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararlarının alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması konusunda gerekli tedbirlerin alınması istendi.

İZOLASYON SÜRESİ 7 GÜNE İNMİŞTİ

Son dakika haberine göre Bilim Kurulu toplantısında, geçen hafta alınan kararla pozitif vakaların izolasyon süresi 7 güne inmişti. Bu haftaki toplantıda da 7 günün sonunda test yaptırmaksızın izolasyonun sona ereceğine karar verilmişti.

124.3 MİLYON TEST YAPILMIŞTI

10 milyon 339 bin 97 toplam vaka ile dünyada ilk 10 sırada yer alan Türkiye'de, bugüne kadar 124 milyon 280 bin 965 kişiye test yapıldı. Ülkemizde 84 bin 445 kişi de Covid-19 nedeniyle can verdi.

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