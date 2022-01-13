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Omicron varyantı belirtileri neler, kuluçka süresi nedir ve kaç günde geçer? Omicron (Omikron) varyantı ile grip arasındaki fark nasıl anlaşılır?

Omicron varyantı belirtileri neler, kaç günde geçer? Omicron (Omikron) varyantı ile grip arasındaki fark nasıl anlaşılır?

Omicron varyantı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkilerini gösteriyor. Omikron nedeniyle vaka sayılarında adeta patlama yaşanırken konuyla ilgili bilgi edinme süreci de hızlandı. Bu noktada, omicron varyantı belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır ve kaç gün sürer sorularına yanıt aranıyor. Omikron varyantı ile son zamanlarda sıkça görülen influenza (grip) virüsünün belirtileri birbirine oldukça benziyor. Peki, omicron varyantı belirtileri neler ve gripten farkı nasıl anlaşılır? Detaylar haberimizde.

13.01.2022 - 12:54 | Güncelleme: SAĞLIK

  • Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürüyor. Virüs, her geçen gün farklı varyantlara ayrılıyor. Ülkemizde ve dünyada yaygın olan son varyant ise Omicron olarak öne çıkıyor. Omicron varyantı nedeniyle Türkiye'de vaka sayılarında yükseliş görülüyor. Bu nedenle omicron varyantı belirtileri neler, kuluçka süresi nedir ve kaç günde geçer gibi sorular sık sık araştırılıyor. Omikron belirtileri ile vatandaşlar bu virüs hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Son dönemlerde influenza olarak bilinen grip vakaları da artarken Omicron varyantının griple ortak ve farklı belirtileri bulunduğu ifade ediliyor. Peki, Omikron varyantı belirtileri neler, kaç günde geçer ve nasıl anlaşılır? İşte, Omicron belirtileri ve gripten farklı yönleri...

  • Son günlerde Kovid-19'un Delta varyantının yanı sıra Omicron varyantı İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışlarına sebep oldu.

    Ayrıca tüm Türkiye'de mevsimsel grip vakalarında da artış yaşandı. Bu durum, akıllara bu hastalıkların semptomları arasındaki fark ve benzerliklerin neler olduğu sorusunu getirdi.

  • Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, üç hastalığın semptomlarının neler olduğu ve hangi sıklıkla görüldüğüne ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

    Gribin sık görülen belirtilerinin öksürük, boğaz ağrısı, ateş, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığı olduğunu aktaran Oğuztürk, hapşırığın az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerden olduğunu ifade etti.

  • OMİCRON VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

    Prof. Dr. Oğuztürk, Omicron varyantının sık görülen semptomlarının başında da öksürük, boğaz ağrısı, hapşırık, burun akıntısı, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı ve nefes darlığının geldiğini, ateşin az görülen, koku ve tat kaybının ise çok az görülen belirtilerinden olduğunu kaydetti.

  • Delta varyantında ise öksürük, boğaz ağrısı, ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, nefes darlığı şikayetlerinin sık görüldüğüne dikkati çeken Oğuztürk, hapşırık, burun akıntısı ile koku ve tat kaybının az görülen semptomlardan olduğunu aktardı.

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