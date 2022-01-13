Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürüyor. Virüs, her geçen gün farklı varyantlara ayrılıyor. Ülkemizde ve dünyada yaygın olan son varyant ise Omicron olarak öne çıkıyor. Omicron varyantı nedeniyle Türkiye'de vaka sayılarında yükseliş görülüyor. Bu nedenle omicron varyantı belirtileri neler, kuluçka süresi nedir ve kaç günde geçer gibi sorular sık sık araştırılıyor. Omikron belirtileri ile vatandaşlar bu virüs hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Son dönemlerde influenza olarak bilinen grip vakaları da artarken Omicron varyantının griple ortak ve farklı belirtileri bulunduğu ifade ediliyor. Peki, Omikron varyantı belirtileri neler, kaç günde geçer ve nasıl anlaşılır? İşte, Omicron belirtileri ve gripten farklı yönleri...