2. BAŞ AĞRISI

Her ne kadar pek çok kişi kahvenin baş ağrısını geçireceğini düşünse de durum daha da kötüleşebilir. Kafein daha sık idrara çıkmanıza neden olur ve bu durum vücudunuzun susuz kalmasını sağlar. Baş ağrısı sıvı tüketiminin azlığından dolayı kaynaklanabilir.