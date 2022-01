Aşılarla nereye kadar? 3 ayda bir mi her yıl bir kez mi?

Aşılarla nereye kadar? 3 ayda bir mi her yıl bir kez mi?

Covid-19 pandemisinde dünyanın merak ettiği soru şu; Bundan sonraki yaşamımız her yıl 3 kez ya da 3 ayda bir aşı olarak mı sürecek? 12 Ocak 2022 tarihinde ünlü NEJM dergisinde bu sorulara ışık tutacak bir araştırma yayınlandı. Kuzey Karolina Üniversitesi araştırmasına göre mRNA aşıların etkisi bakın ne kadar sürüyor.

Araştırmada Omicron öncesi 9 ay içinde 10.6 milyon kişinin kayıtlarına bakılmış ve mRNA aşılarının ilk dozundan sonra hastaneye yatışlar ve ölümlerden korumasının en az 7 ay devam ettiği görülmüş. Her iki durum için de koruma oranlarının yüzde 90’ın üzerinde olduğu tespit edilmiş. Bu durum, doğal bağışıklık ve güçlü T hücreleri de işin içine girdiğinde, iyimser bir tahminle yılda 1 kez aşı olmanın yeteceği hatta grip ve zatürre aşılarında olduğu gibi sadece yaş ve risk gruplarına aşı yapmanın yeterli olabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

İNAKTİF AŞILARDA DURUM NE?

Bu noktada akla “Sinovac ve Turkovac” gibi inaktif aşılarda durum ne sorusu geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin Okucu, inaktif aşılar ile yapılan araştırmalarda da bağışıklığın en az 5 ay devam ettiğinin görüldüğüne dikkat çekerek, “Daha da önemlisi 8. ayda yapılan hatırlatma dozunun misli ile antikor oluşturduğu yayınlandı. Bu durumda inaktif aşılar için de belki yılda 1 aşılama yeterli olabilir” diyor.

OMİCRON’DAN İYİ HABERLER VAR

11 Ocak’ta Kaliforniya Üniversitesi tarafından yayınlanlanan en yeni ve en geniş makaleye (henüz kesin onaylanmamış) göre Omicron varyantı ile hastalanan kişilerin sonuçları sevindirici. Araştırmacılar Kasım 2021 ve Ocak 2022 tarihleri arasında tam 52 bin 297 Omicron hastasının sonuçlarını inceleyerek, bu sonuçları 17 bin Omicron olmayan ve daha önceki virüslerle hastalanan kişilerin sonuçları ile karşılaştırmışlar. Buna göre:

YENİ VARYANTLA İLGİLİ SONUÇLAR

* Hastaneye yatış oranı öncekilere göre yüzde 50 daha az

* Yoğun bakıma yatışlar yüzde 75 daha düşük

* Omicron nedeniyle entübe edilen hiç hasta yok

* Ölüm oranları eski varyantlara göre yüzde 90 daha az

* Hastanede yatış süresi ortalama 1.5 gün

OMİCRON MU ZAYIFLADI? BİZ Mİ GÜÇLENDİK?

Dr. Metin Okucu, Omicron varyantının yarattığı etkilerin akrabası olan diğer varyantlara göre çok daha hafif olmasının önemine dikkat çekiyor ve “Aksi olsa ortalığın ne durumda olacağını düşünmek bile istemeyiz. Burada, ‘sonuçlar neden daha iyi? Hastalık neden daha ağır seyretmiyor? Başrolde kim var’ gibi yanıt bekleyen sorular var”diyor. Okucu’ya göre hastalığın hafif seyrinin nedeni konusunda sorulan “Biz mi Omicron mu?” sorusunun yanıtı “her ikisi de” olmalı. Geçirilen hastalıklar, aşılar, eski soğuk algınlığından kalma antikorlar ve belki de grip aşılarından gelen bir miktar koruma ile çok daha güçlenmiş olmamız hastalığın hafif geçirilmesinde etkili bulunuyor. Virüsün yeni değişimler ile daha hafif bir forma bürünmüş olmasının da bu tabloyu sağlamış olabileceği belirtiliyor.

YİNE DE DİKKAT!

Dr. Metin Okucu, iyi haberlere rağmen hiçbir korumanın yüzde 100 olmadığına dikkat çekerek, “Virüsün hala ortalıkta oluşu ve pandemiye özgü can kayıplarının devam etmesi dikkate alınması gereken bir gerçek. Buna karşın araştırmalar korunmayı sürdürsek de eski korkulara gerek olmadığını, önümüzdeki her ayın bir öncekinden daha iyi olacağını gösteriyor. Son dakika olarak önemli bir not ekleyelim: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) yeni yayınladığı aşılama şemasında yerli inaktif aşımız Turkovac'a da yer verdi”diyor.