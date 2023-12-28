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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Aşık Shakespeare' Ocak'ta da sahnelerde

        'Aşık Shakespeare' Ocak'ta da sahnelerde

        'En İyi Film' dahil 7 dalda Oscar kazanan ve aynı adla Türkiye'de ilk defa tiyatro sahnesine uyarlanan 'Aşık Shakespeare' 6 ve 7 Ocak'ta 2 gün üst üste tiyatroseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:47
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        'Aşık Shakespeare' Ocak'ta da sahnelerde
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        Yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle dikkat çeken ve sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynanan 'Aşık Shakespeare', Serdar Biliş rejisi ve sahne üstünde 40, sahne arkasında 30 olmak üzere toplam 70 kişilik dev kadrosu ile Türkiye’de ilk defa tiyatro sahnesinde.

        Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu (William Shakespeare) ve Nezaket Erden’in (Viola) üstlendiği; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı 'Aşık Shakespeare', 6 ve 7 Ocak'ta 2 gün üst üste icra edilecek.

        Tiyatroya yazılan cesur bir aşk mektubu olarak yorumlanabilecek Aşık Shakespeare’de göz alıcı prodüksiyon, sıra dışı kostümler, etkileyici danslar ve özgün müzikler bir araya gelerek tiyatronun birleştiriciliğini ve sınır tanımazlığını ortaya koyuyor. Oyunun şaşırtıcı atmosferini yansıtmak üzere bestelenen şarkılar, müzisyen Gülinler ve oyun için bir araya gelen özel orkestra tarafından sahnede canlı olarak seslendiriliyor.

        Oyunun Ocak ayı biletleri ise Biletinial’da satışa çıktı.

        Tiyatroda kalıpları yıktı

        Tiyatrodaki pek çok kalıbı yıkan ve tiyatroyu yeniden inşa eden William Shakespeare’in 16. yüzyıl İngiltere’sinde, yeni oyunuyla kendini ispat etme çabası içindeki gençliğine ve genç bir kadının erkeklerin dünyasında sahneye çıkmak için verdiği tutkulu mücadeleye odaklanan 'Aşık Shakespeare', Shakespeare dönemi tiyatrosuna ve yaşamına dair çağdaş bir perspektif sunuyor. Oyun, bir tiyatro kumpanyasının Shakespeare’in oyununu sahneleme sürecini, bir dizi yanlış anlaşılmayı, karmaşayı, kralları, kazaları ve aşkın en tuhaf hallerini anlatırken Shakespeare ve Marlowe efsanesine de göz kırpıyor. Oyun genç Will’in tüm zamanların en büyük aşk hikayesi olan Romeo ve Juliet'i yazma sürecine tanıklık ediyor.

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        #Aşık Shakespeare
        #Zorlu PSM
        #Uraz Kaygılaroğlu
        #Nezaket Erden
        #tiyatro
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