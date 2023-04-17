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'Aşık Daimi', Kartal'da anıldı

Kartal Belediyesi, halk ozanı 'Aşık Daimi' olarak bilinen İsmail Aydın'ı anmak için bir etkinlik düzenledi

Giriş: 17.04.2023 - 14:25 | Güncelleme: ABONE OL
'Aşık Daimi', Kartal'da anıldı - Magazin haberleri
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'Aşık Daimi' olarak bilinen İsmail Aydın'ın vefatının 40. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, halk ozanının sanat yaşamı, söyleşi ve konserlerle anıldı.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programı Kartal Belediyesi, Erzincan 24 Doğa ve Kültür Varlıkları Koruma Derneği ve MESAM (Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) tarafından hazırlandı.


Söyleşi ve müzik konserinin yapıldığı anma programına, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul, 24. dönem CHP Milletvekili Erdal Aksünger, CHP Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekin, Gelecek Partisi Kartal İlçe Başkanı Egemen Ünek, Aşık Daimi’nin ailesini temsilen Süleyman Akkuş, MESAM Başkanı Recep Ergül, siyasi parti ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Aşık Daimi’nin sevenleri katıldı.

Etkinliğin sunuculuğunu İlknur Kaplan üstlenirken, Türk halk müziği sanatçıları Gülcan Kaya Aral ve Erkan Özbey, en güzel türküleri dinleyiciler için seslendirdi.

Etkinlik, Mustafa Kul, Prof. Dr. Armağan Coşkun, Recep Ergül ve Cem Kaya’nın ünlü halk ozanı hakkındaki düşüncelerini ve hatıralarını anlatmasıyla başladı. Ardından Aşık Daimi'nin eserlerinin okunduğu bir konser gerçekleştirildi.

'Aşık Daimi'nin sevilen türküleri Türk halk müziği sanatçıları tarafından seslendirildi. Konser, 'Aşık Daimi'nin sevenleri tarafından ilgi gördü.

Konserde ünlü sanatçı Nilüfer Akbal da sahneye davet edilerek türkülerini seslendirdi. Etkinlik sonunda katılımcılara plaket ve çiçek takdim edildi.

Fotoğraf: İHA

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