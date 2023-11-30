CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevzuat gereği Aralık'ın ilk iş gününde toplanacağına atıfta bulunan Yılmaz "Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu" dedi.

Asgari ücret belirlenirken müzakerelerin üçlü mekanizmayla yürütüldüğüne dikkat çeken Yılmaz şöyle devam etti:

"Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıt dışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim."