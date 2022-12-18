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Asgari Ücret zammı 2023: 8 bin 250 TL hayal oldu! Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? İşte alt ve üst sınır

Asgari ücret zammı 2023 için alt ve üst sınır netleşti!

Asgari ücret 2023 için alt ve üst sınır netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı üst sınırı 8 bin 250 liradan kapatırken TÜİK Başkanı ise asgari ücret zammında alt sınırı "Kırmızı çizgimiz" diyerek 7 bin 785 lira olarak çizdi. Öte yandan asgari ücret zammı ise 20 Aralık Salı günü toplanacak olan ü. asgari ücret tespit komisyonu toplantısının ardından belli oalcak. İşte asgari ücret 2023 zam tahminleri...

Giriş: 18.12.2022 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret zammı önümüzdeki Salı günü toplanacak olan 2023 Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı sonrası netleşecek. Her ne kadar net asgari ücret zammı belirlenmesede oranın yüzde 40 - 50 arasında olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatırlanacağı gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı üst sınırı 8 bin 250 liradan kapatırken TÜİK Başkanı ise asgari ücret zammında alt sınırı "Kırmızı çizgimiz" diyerek 7 bin 785 lira olarak çizdi. Peki, 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

  • TÜRK-İŞ DUYURDU: YÜZDE 41!

    TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ay başındaki ilk toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Tespit ettikleri açlık sınırının 7.785 lira olduğunu hatırlatan Atalay "Asgari Ücret müzakeresi 7.785 TL'den başlayacak, nereye çıkabiliyorsa çıkacak" ifadelerini kullandı. Atalay asgari ücrette uygun olmayan bir rakam çıkarsa masada olmayacaklarını belirtti.

  • ASGARİ ÜCRET BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 2023 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücreti Belirleme Çalışmaları Kapsamında başlatılan araştırma sonuçları açıklandı. Açıklamada, ''İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisi 7 bin 845 lira oldu'' denildi.

  • BAKAN BİLGİN YÜZDE 50'YE KAPILARI KAPADI!

    "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılacak mı?" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yanıt geldi. Bakan, sorulan soruya "Hayali değil gerçekçi bir rakam üzerinde durmak lazım." yanıtını verdi.

     

  • İLK FORMÜL

    Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 60 ile 65 arasında... Tavan beklentisinden hesaplama yapılacak olursa asgari ücet 9 bin liraya yükselmiş olacak. 

    Ancak bu Bakan Bilgin'i çizdiği yüzde 50 sınırını aşıyor.

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