Asgari ücret zam senaryoları: Asgari ücrete yüzde 25-50 arasında zam gelirse ne kadar olur?
Asgari ücret zam senaryoları konuşulmaya devam ediyor. En son, Alman devi Deutsche Bank'ın yüzde 25-30'luk asgari ücret zam tahmini gündeme gelmişti. Peki, şu anda net olarak 17 bin 2 TL olan asgari ücrete yüzde 25 ile 50 arasında zam gelse asgari ücret ne kadar olurdu? İşte, asgari ücret zam senaryoları...
- 1
Asgari ücret tartışmaları sürüyor. Aralık ayında başlanacak tespit görüşmelerinden önce gündeme gelmeye başlayan asgari ücret için farklı senaryolar konuşuluyor. Alman devi Deutsche Bank, asgari ücret zam tahmini için yüzde 25-30 demişti. Konu hakkında bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, asgari ücrete yüzde 25 ile 50 arasında zam gelse asgari ücret ne kadar olurdu? İşte, asgari ücret zam senaryoları...
- 2
BAKAN IŞIKHAN'DAN GÜNCEL ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
AA Editör Masası'na konuk olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Işıkhan 2025 asgari ücretine yönelik soruya "Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" yanıtını verdi.
Işıkhan ayrıca "Maliye Bakanlığımız nasıl paylaşımda bulunuyorsa biz de prim borcu en yüksek olan şirketleri kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
- 3
2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Deutsche Bank ekibi asgari ücrette 2025 için genel beklentinin yüzde 25-30 arasında bir artış olduğunu belirtti. Ancak yüzde 30'un üzerinde bir artışın, yavaşlayan ekonomi ortamında işletmeleri zor durumda bırakacağı ve enflasyon beklentilerini bozacağı yönünde bir kanı olduğu da eklendi.
-
- 4
Notta bu konuda "Bazı analistler şirketler tarafından asgari ücret dışındaki sektörlerde yapılacak ücret artışlarının yüzde 30'un üzerinde olabileceğini savunurken, bazı ekonomistler azalan kâr marjlarının şirketlerin yüzde 30'un üzerinde zam yapmasını engelleyeceğini ve birçok şirket tarafından yılbaşında yapılacak ilk ücret artışının yüzde 20 civarında olabileceğini (yıl ortasında daha fazla ayarlama ile) düşünüyor" ifadeleri yer aldı.
- 5
ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Şu anda net olarak 17 bin 2 TL olan asgari ücret;
Yüzde 25 artırılırsa 21.252 TL,
Yüzde 30 artırılırsa 22.102 TL,
Yüzde 35 artırılırsa 22.952 TL,
Yüzde 40 artırılırsa 23.802 TL,
Yüzde 45 artırılırsa 24.652 TL,
Yüzde 50 artırılırsa 25.503 TL olacak.
- 6