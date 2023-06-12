|Ortalama ücretlerde son bir yıldaki değişim
|
|
|
|Değişim
|
|
|2022 Mart
|2022 Ağustos
|2023 Mart
|2022 Ağustos / 2022 Mart
|2023 Mart/2022 Ağustos
|2023 Mart / 2022 Mart
|Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık
|6.325
|8.379
|12.940
|32,48
|54,43
|104,59
|Ormancılık ile endüstriyel ve yakacak odun üretimi
|5.442
|6.993
|10.713
|28,51
|53,19
|96,87
|Balıkçılık Ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği
|6.844
|10.181
|14.454
|48,76
|41,97
|111,20
|Kömür ve linyit çıkartılması
|10.758
|13.982
|23.135
|29,96
|65,47
|115,04
|Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı
|11.409
|16.285
|23.798
|42,74
|46,14
|108,59
|Metal cevherleri madenciliği
|10.921
|13.919
|23.569
|27,45
|69,33
|115,82
|Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
|7.647
|10.575
|16.181
|38,29
|53,01
|111,60
|Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
|10.637
|13.986
|21.961
|31,48
|57,03
|106,46
|Gıda ürünlerinin imalatı
|7.097
|9.221
|14.705
|29,92
|59,47
|107,18
|İçeceklerin imalatı
|10.147
|12.307
|21.856
|21,28
|77,59
|115,38
|Tütün ürünleri imalatı
|15.093
|16.685
|31.583
|10,55
|89,29
|109,26
|Tekstil ürünlerinin imalatı
|7.336
|9.917
|15.251
|35,18
|53,79
|107,89
|Giyim eşyalarının imalatı
|5.975
|7.825
|11.918
|30,96
|52,31
|99,46
|Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
|5.923
|7.932
|12.192
|33,91
|53,70
|105,82
|Ağaç, ağaç ür. ve mantar ür.imalatı (Mobilya Hariç)
|6.493
|9.029
|13.916
|39,06
|54,13
|114,34
|Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı
|8.741
|11.564
|18.680
|32,30
|61,53
|113,71
|Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması
|7.464
|9.822
|15.265
|31,59
|55,41
|104,51
|Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı
|23.946
|26.279
|47.750
|9,74
|81,71
|99,41
|Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
|10.323
|13.752
|21.819
|33,22
|58,65
|111,35
|Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
|12.350
|14.492
|26.297
|17,34
|81,46
|112,93
|Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı
|8.413
|11.247
|17.696
|33,68
|57,34
|110,34
|Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı
|8.154
|10.427
|18.420
|27,88
|76,65
|125,90
|Ana metal sanayii
|11.418
|14.203
|22.875
|24,39
|61,05
|100,34
|Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine Ve Teçhizat Hariç)
|8.280
|10.899
|17.288
|31,62
|58,62
|108,78
|Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
|10.714
|15.278
|22.251
|42,59
|45,64
|107,67
|Elektrikli teçhizat imalatı
|9.671
|12.506
|19.947
|29,31
|59,50
|106,25
|Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
|8.981
|11.949
|18.819
|33,05
|57,50
|109,55
|Motorlu kara taşıtı, treyler (Römork) imalatı
|11.881
|14.400
|24.234
|21,20
|68,29
|103,97
|Diğer ulaşım araçlarının imalatı
|14.284
|18.201
|29.616
|27,42
|62,71
|107,33
|Mobilya imalatı
|6.230
|8.313
|12.869
|33,43
|54,80
|106,55
|Diğer imalatlar
|6.755
|8.971
|13.612
|32,81
|51,74
|101,52
|Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı
|10.324
|13.006
|21.141
|25,97
|62,55
|104,77
|Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı
|10.177
|12.747
|21.899
|25,25
|71,79
|115,18
|Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması
|8.530
|11.016
|14.606
|29,16
|32,59
|71,24
|Kanalizasyon
|8.217
|11.750
|19.355
|43,00
|64,72
|135,55
|Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri
|7.109
|9.342
|14.349
|31,41
|53,60
|101,83
|İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri
|8.998
|11.499
|24.336
|27,80
|111,63
|170,45
|Bina inşaatı
|5.784
|7.554
|11.805
|30,60
|56,29
|104,12
|Bina dışı yapıların inşaatı
|9.212
|11.434
|18.949
|24,12
|65,71
|105,69
|Özel inşaat faaliyetleri
|5.978
|7.876
|12.413
|31,74
|57,62
|107,64
|Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı
|6.730
|8.800
|14.150
|30,76
|60,80
|110,27
|Toptan ticaret (Mot. kara taşıtları ve motosikletler hariç)
|7.702
|10.197
|15.940
|32,39
|56,32
|106,95
|Perakende ticaret (Mot. kara taşıtları ve motosikletler hariç)
|6.360
|8.516
|13.111
|33,89
|53,97
|106,15
|Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı
|6.016
|7.926
|12.226
|31,74
|54,26
|103,22
|Su yolu taşımacılığı
|14.121
|16.646
|26.974
|17,88
|62,05
|91,02
|Hava yolu taşımacılığı
|28.458
|34.487
|53.663
|21,18
|55,60
|88,57
|Taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetler
|9.312
|12.371
|20.705
|32,85
|67,36
|122,34
|Posta ve kurye faaliyetleri
|6.952
|9.076
|16.061
|30,56
|76,97
|131,04
|Konaklama
|7.037
|9.735
|14.833
|38,33
|52,37
|110,78
|Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri
|5.687
|7.625
|11.713
|34,09
|53,61
|105,98
|Yayımcılık faaliyetleri
|9.539
|12.492
|18.950
|30,95
|51,69
|98,65
|Sinema filmi, video ve televizyon programları yapımcılığı
|7.684
|10.594
|15.586
|37,87
|47,12
|102,83
|Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri
|11.205
|15.196
|22.123
|35,62
|45,58
|97,43
|Telekomünikasyon
|13.309
|16.949
|28.583
|27,35
|68,64
|114,76
|Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faal.
|15.596
|21.107
|32.504
|35,33
|54,00
|108,41
|Bilgi hizmet faaliyetleri
|15.297
|19.278
|30.699
|26,02
|59,24
|100,69
|Finansal hizmet faal. (Sigorta ve emeklilik fonları hariç)
|19.193
|24.084
|40.699
|25,48
|68,99
|112,05
|Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları
|15.314
|16.709
|33.658
|9,12
|101,43
|119,79
|Finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetler
|10.386
|13.303
|22.245
|28,09
|67,21
|114,19
|Gayrimenkul faaliyetleri
|6.366
|8.352
|13.089
|31,19
|56,72
|105,60
|Hukuk ve muhasebe faaliyetleri
|6.248
|8.122
|12.868
|29,98
|58,44
|105,95
|İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri
|13.603
|17.201
|28.339
|26,45
|64,75
|108,33
|Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faal.
|9.172
|12.155
|19.273
|32,52
|58,55
|110,12
|Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri
|14.607
|20.169
|30.232
|38,07
|49,90
|106,97
|Reklamcılık ve piyasa araştırması
|7.901
|10.424
|16.208
|31,93
|55,49
|105,13
|Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
|7.193
|9.304
|15.138
|29,36
|62,70
|110,46
|Veterinerlik hizmetleri
|5.826
|7.607
|11.956
|30,57
|57,17
|105,21
|Kiralama ve leasing faaliyetleri
|7.920
|10.379
|17.212
|31,04
|65,84
|117,31
|İstihdam faaliyetleri
|6.736
|8.522
|13.592
|26,52
|59,50
|101,79
|Seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faal.
|7.423
|9.916
|14.875
|33,58
|50,01
|100,38
|Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri
|6.588
|9.279
|14.067
|40,85
|51,60
|113,53
|Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri
|6.347
|8.797
|12.970
|38,61
|47,44
|104,36
|Büro yönetimi, büro destek ve iş destek faaliyetleri
|9.735
|12.580
|19.987
|29,23
|58,88
|105,31
|Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik
|8.098
|11.085
|18.025
|36,88
|62,61
|122,58
|Eğitim
|6.996
|9.285
|13.854
|32,70
|49,21
|98,01
|İnsan sağlığı hizmetleri
|6.879
|9.241
|13.821
|34,35
|49,56
|100,93
|Yatılı Bbkım faaliyetleri
|5.412
|7.060
|10.751
|30,46
|52,27
|98,66
|Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
|5.932
|7.695
|11.812
|29,71
|53,51
|99,12
|Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
|7.060
|8.805
|13.862
|24,70
|57,44
|96,34
|Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler
|8.448
|11.039
|17.551
|30,67
|59,00
|107,77
|Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
|6.511
|8.002
|13.902
|22,91
|73,74
|113,53
|Spor faaliyetleri, eğlence ve dinlence faaliyetleri
|7.598
|9.699
|14.778
|27,65
|52,37
|94,49
|Üye olunan kuruluşların faaliyetleri
|9.945
|12.888
|19.839
|29,59
|53,93
|99,48
|Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı
|6.742
|8.895
|13.880
|31,93
|56,03
|105,86
|Diğer hizmet faaliyetleri
|5.356
|6.957
|10.673
|29,89
|53,41
|99,26
|Ev içi çalışan personelin işverenleri olarak hanehalklarının faaliyetleri
|5.210
|6.745
|10.348
|29,46
|53,42
|98,63
|Hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik olarak üretilen ayrım yapılmamış mal ve hizmetler
|5.459
|7.215
|11.253
|32,18
|55,96
|106,15
|Uluslararası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri
|19.734
|25.324
|33.657
|28,33
|32,90
|70,55
|Ek-9 Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar
|5.080
|6.735
|10.188
|32,58
|51,27
|100,56
|Sektörlerin genel ortalaması
|7.765
|10.173
|16.176
|31,01
|59,00
|108,31