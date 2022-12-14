Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2023 Ocak ayı Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2023 Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücrette 2. toplantı 14 Aralık tarihinde gerçekleşti. Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda rakam konuşulmadığını dile getirdi. Asgari ücrette 2. toplantının sona ermesinin ardından, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. İşte milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı tarihi...

Giriş: 14.12.2022 - 22:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • Asgari ücret 3. toplantısı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla 14 Aralık tarihinde gerçekleşti. Asgari ücrette üçüncü randevunun ne zaman gerçekleşeceği asgari ücretliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Asgari ücret 3. toplantı ne zaman, asgari ücret ne zaman açıklanacak?" İşte asgari ücretin açıklanacağı tarih...

     

  • ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

    Asgari Ücret toplantısının ilki 7 Aralık’ta düzenlendi. İkinci toplantı ise 14 Aralık’ta gerçekleşti. Üçüncü toplantının ne zaman yapılacağına dair tarih henüz netlik kazanmadı.

     

  • ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YILDA KAÇ KEZ TOPLANIYOR?

    2021 yılının Aralık ayında yapılan 1. toplantı 1 Aralık’ta, 2. toplantı 7 Aralık’ta, 3. toplantı 9 Aralık’ta ve son toplantı 14. Aralık’ta düzenlenmişti.

     

  • 2. TOPLANTIDA NELER YAŞANDI?

    ''ASGARİ ÜCRETE DESTEK TALEBİMİZİ YİNELEDİK''

    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da toplantıda işveren desteği için taleplerini bir kez daha yinelediklerini ifade etti. Koç ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi.

    VERİ VE RAPORLAR MASAYA YATIRILDI

    Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşıldı.

     

  • NASIL BELİRLENİYOR?

    Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.