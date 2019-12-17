Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasındaki çocuklara sıcak yuva ortamı sağlamak amacıyla koruyucu ailelerin sayısını artırmaya çalışıyor. Bu amaçla koruyucu aile ve koruyucu ailelere yerleştirilen çocuk sayısını artırmak amacıyla kampanyalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar sayesinde Türkiye’de koruyucu aile olmayan il kalmadı. 14 ilde koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısı, doğrudan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce bakılan çocuk sayısını geçti. Türkiye genelinde 6 bine yakın koruyucu ailenin yanında kalan çocuk sayısı ekim ayı sonunda 7.001’e ulaştı.

Batman’da bir çocuğu koruma altına alan aile, Batman Defterdarlığı’na başvurarak, koruyucu aile sözleşmesi kapsamında kendi ikamet adresinde 7 gün 24 saat her türlü ihtiyacını karşılamak suretiyle bakımını üstlendiği çocuğun asgari geçim indirimi (AGİ) hesabında dikkate alınıp alınamayacağını sordu. Defterdarlık bilgi talebini özelge ile yanıtladı. Özelgede, asgari geçim indirimi uygulamasında “çocuk” tabirinin, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuğu ifade ettiği vurgulandı. Konuyla ilgili gelir vergisi sirkülerinde ise “çocuk” veya “küçük çocuk” tabirinin, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan nafaka verilen, evlat edinilenler veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturan çocukların anlaşılması gerektiği kaydedildi.

OLUMSUZ YANIT VERİLDİ

Özelgede, Koruyucu Aile Yönetmeliği uyarınca, koruyucu ailelere devlet tarafından ödemeler yapıldığı, eğitim, sağlık gibi bir kısım ödemelerin devletçe karşılandığı vurgulandı. Bazı mutat giderleri devlet tarafından karşılanan koruyucu aile yanındaki çocuğun kanunda ifade edilen çocuk kapsamında değerlendirilmediği, dolayısıyla asgari geçim indirimi hesabında dikkate alınamayacağı belirtildi.

Kanuna göre, evlat edinilen çocuklar için ise AGİ uygulanabiliyor. AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının mükellefin kendisi için yüzde 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için yüzde 7.5’i, üçüncü çocuk için yüzde 10’u, diğer çocuklar için yüzde 5’i olarak uygulanıyor. 2019 yılında yıllık olarak ilk iki çocuk için çocuk başına 345 lira, üçüncü çocuk için 460 lira, sonraki çocuklar için de çocuk başına 230 lira AGİ uygulanıyor.

KORUYUCU AİLEYE ÖDEME YAPILIYOR

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu ailelere çeşitli ödemeler yapıyor. Ödeme tutarı her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına paralel artırılıyor. 2019 yılı temmuz-aralık döneminde 0-3 yaş arası çocuklar için 711, 4-5 yaş arası çocuklar için 1.066 lira ödeme yapılıyor. Daha büyük çocuklar için harçlık da ödeniyor. Harçlıkla birlikte yapılan ödeme tutarı 1-4. sınıf öğrencilerinde 1.220 TL, 5-8. sınıf öğrencilerinde 1.262 TL, 15-18 yaşta (lise ve dengi) 1.347 TL, 19 yaş üzeri (yüksek öğrenim) çocuklarda ise 1.556 TL’yi buluyor.

Ayrıca yıllık 2 bin 436 TL ile 7 bin 74 TL arasında değişen kurs yardımı yapılıyor ve aylık 818 lira koruyucu aile sigorta ödemesi gerçekleştiriliyor.