24 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretleri 2020 yılında da çalışanların en fazla araştırdığı konuların başında geliyor. Asgari ücret 2020 yılında yüzde 15,03 oranında artarken Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de aynı oranda zamlanmıştı. Peki tüm çalışanlar için geçerli olan AGİ'nin 2020 ücretleri nasıl? İşte yanıtı...
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?
2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.
AGİ 2020 TUTARI NE KADAR?
Zammın ardından AGİ'nin 2020 yılı en düşük tutarı 220,73 TL, en yüksek tutarı 375,23 TL olarak hesaplandı.
İşte çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre AGİ tablosu:
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2020 Hesaplama
|Medeni Durum
|Aylık Tutar
|Bekar
|220,73TL
|Evli eşi çalışmayan
|264,87 TL
|Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu
|297,98 TL
|Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu
|331,09 TL
|Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu
|375,23 TL
|Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu
|375,23 TL
|Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu
|375,23 TL
|Evli eşi çalışan
|220,73 TL
|Evli eşi çalışan 1 çocuklu
|253,83 TL
|Evli eşi çalışan 2 çocuklu
|286,94 TL
|Evli eşi çalışan 3 çocuklu
|331,09 TL
|Evli eşi çalışan 4 çocuklu
|353,16 TL
|Evli eşi çalışan 5 çocuklu
|375,23 TL
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