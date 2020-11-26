ASEM nedir? KPSS Ön Lisans 60 puan ile astsubay olmak isteyenler sonuçların ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından SEM ile ilgili detayları merak edip araştırmaya başladı. Merak edip araştıranlar için "ASEM nedir?" sorusunun cevabını ve KPSS ile Jandarma Genel Komutanlığı ASEM başvurularının detaylarını haberimizde derledik.

ASEM NEDİR?

Astsubay Eğitim Merkezi yani ASEM, muvazzaf astsubay yetişme okuldur. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademsi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren ASEM'in bir yıllık eğitimini tamamlayanlar astsubay olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde göreve başlarlar...

ASEM BAŞVURU DETAYLARI

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ASEM başvurusu için aranan şarlar şu şekilde:

TC vatandaşı olmak

KPSS'den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) veya KPSS (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Sağlık Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

Güvenlik soruşturması ev arşiv araştırması olumlu olmak

Henüz ASEM tarafından alım yapılacağı ile ilgili bir ilan yapılmadı. İlan yapıldığında detaylı başvuru şartları başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla ortaya çıkacak.