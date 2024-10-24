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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi ASELSAN ile Baykar arasında yeni anlaşma - Savunma Sanayi Haberleri

        ASELSAN ile Baykar arasında yeni anlaşma

        ASELSAN ile Baykar arasında toplam tutarı 95,1 milyon dolar olan satış sözleşmeleri imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 09:18 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:18
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        ASELSAN ile Baykar anlaşma imzaladı
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        ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "ASELSAN ve Baykar arasında, 87 milyon 839 bin 218 doları Asya ve Afrika'daki son kullanıcıları için dost-düşman tanıma sistemi, uydu haberleşme sistemleri, telsiz sistemleri, güdüm sistemleri ve elektro-optik sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına yönelik olmak üzere toplam tutarı 95 milyon 116 bin 802 dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır."

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