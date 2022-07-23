Asel İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Asel isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

ASEL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Asel ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Asel isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Asel isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ASEL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Asel ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Cennetteki dört ırmaktan biri, Bal Irmağı. Bal, tatlı şey. Akşam vakti, gece vakti. Neşe, bereket. Merhametli olan.

ASEL İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Asel ismi Kur'an-ı Kerim'de (Muhammed Suresi 15. Ayet) geçmektedir; ancak Asel ismini koymak caizdir.

ASEL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Asel ismini kullanan 19.748 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Asel ismini kullanan 3.336 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Asel ismini kullanan 1.196 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Asel ismini kullanan 988 kişi bulunmaktadır.

ASEL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Asel ismine sahip olan insanlar, iyimser ve hedeflerine bağlı, idealist bir yapıya sahip olurlar. Çevresindekilerin çok gerildiği konularda ılımlı ve pozitif yaklaşım sergilerler. Yaşantısında öncelikli amacı, dengeli olmak ve hareket özgürlüğünü kısıtlamamaktır. Kalabalık ortamları severler, çok fazla arkadaş edinir ve insanlarla tanışırken kültürlü, görgülü ve yaratıcı olması tercih sebebidir. Zevkleri ve estetik anlayışı çok güçlüdür, sanatın ve güzel olan her şeyin kıymetini bilir.