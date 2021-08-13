Asansör faciası göz göre göre gelmiş!

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Olay, pazartesi günü Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. 3'üncü katta oturan 2 çocuk annesi ev kadını Gülperi Karaşal (34), 40 günlük kızı Avzem Ada Karaşal, 4 yaşındaki kızı ve kız kardeşiyle çarşıya gitmek için evden çıkıp binadaki asansöre bindi.

Asansör zemin kata gelince Gülperi Karaşal, büyük kızıyla indi. Bu sırada Karaşal´ın kız kardeşi, Avzem Ada´nın içinde bulunduğu bebek arabasını itip kabinden çıkarırken, asansör, kapısı açık halde yukarı hareket etti. Durumu fark eden Gülperi Karaşal, bebeğini yakalamak için hamle yaptı, ancak başarılı olamadı. Avzem bebeğin içinde bulunduğu bebek arabası kabin ile duvar arasına sıkıştı. Bu sırada Avzem Bebek, arabadan yaklaşık 6 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralı olarak kurtardığı Avzem bebek, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

"GÖRÜNTÜLERDE AÇIKÇA FARK EDİLİYOR"

Habertürk TV'ye konuşan Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Avcı ise, "Görüyoruz ki asansör kapıları tam kapanmadan kabin hareket ediyor. Demek ki ya sensörler çalışmıyor ya da emniyet elemanları devre dışı bırakılmış ya da bozulmuş" dedi.

Avcı sözlerine şöyle devam etti: "Asansörler belediyelerin ve idari kuruluşların anlaşacağı bir A tipi muayene kuruluşu tarafından yılda bir kez denetlenir. Denetim raporu yöneticiye ve belediyeye verilir. Burada 4 tane sonuç vardır. Kırmızı etiketli asansör güvensizdir ve hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. 'Sarı' etiketlide sorunlar vardır demektir. 'Mavi' etiket az sorunlu bir asansördür. Binilebilir ama eksiklerinin giderilmesi gerekir. 'Yeşil' etiket sorunsuz bir asansör demektir. Demek ki kırmızı ve sarı etiket görünce asla binmemeliyiz. Bir de bakım sözleşmesinin yapıldığı bir firma var. Yöneticiler bunlarla anlaşır. Bakım da ayda bir kez yapılmalı. Burada yöneticiler bence en sorumlu kişilerdir. Sorunlu asansörleri bence asla çalıştırmamalılar."