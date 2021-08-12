Asansör faciası! 2 aylık bebeğin feci sonu

AA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın asansörüyle tavanın arasına sıkıştıktan sonra boşluğa düşen bebek hayatını kaybetti. Olay binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Gülperi Karaşal, 9 Ağustos'ta çocuklarıyla evinden çıktıktan sonra asansöre bindi. Dört yaşındaki kızıyla birlikte zemin katta asansörden inen Karaşal, kız kardeşinin ittiği bebek arabasındaki 2 aylık çocuğu Avzem Ada'yı da indirmek istediği sırada, asansör kapısı kapanmadan yukarıya hareket etti. Arabayı çekerek bebeğini kurtarmaya çalışan kadın, başarılı olamayınca çılgına dönüp, kapılara vurarak yardım istedi.

MİNİK AVZEM, 6 METRE YÜKSEKLİKTEN BOŞLUĞA DÜŞTÜ

Bu sırada asansör ile tavanın arasına sıkışan Avzem Ada, 6 metre yükseklikten boşluğa düştü. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avzem Ada, buradan İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Avzem Ada, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan anne Karaşal'ın bebeğini asansörden kurtarmaya çalışması ve çaresizce yardım istediği anlar, apartmandaki güvenlik kamerasına yansıdı.