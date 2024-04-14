Arzum Onan, oğlu Can'ın kız arkadaşıyla bir arada
Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can Aslantuğ'un kız arkadaşı Lal Gümüşçüoğlu ile tanıştı
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Arzum Onan, Ramazan Bayramı'nda oğlu Can Aslantuğ'un bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile tanıştı.
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"HADİ BİR FOTOĞRAF ÇEKELİM"
O anları sosyal medya hesabından da yayımlayan Arzum Onan, "Bayramın ilk gününden beri ‘Hadi ama bir fotoğraf çekelim.’ Sonuncunda elimizde olanlar. Nice güzel bayramlara..." ifadelerini kullandı.
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Arzum Onan'ın oğlu Can Aslantuğ ve sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile çektirdiği eğlenceli fotoğraflar kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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