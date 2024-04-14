"HADİ BİR FOTOĞRAF ÇEKELİM"

O anları sosyal medya hesabından da yayımlayan Arzum Onan, "Bayramın ilk gününden beri ‘Hadi ama bir fotoğraf çekelim.’ Sonuncunda elimizde olanlar. Nice güzel bayramlara..." ifadelerini kullandı.