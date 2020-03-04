"KADIN OLUP DA ZORLUK YAŞAMAYAN YOKTUR"

Arzum Onan, söyleşi sonunda sanatseverlerin sorularını da yanıtladı. Bir sanatseverin, 'kadın' olarak korkularının ve yaşadığı zorlukların neler olduğunu sorması üzerine Onan, şunları söyledi:

Kadın olup da bir zorluk yaşamayan sanırım yoktur. Zorlu zamanlarım oldu, hava karardığında kitapları göğsüme bastırarak koşa koşa eve gitmek, minibüsten gideceğim yere varmadan inmek durumunda kaldığım zorlu zamanlarım oldu.