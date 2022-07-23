Arya İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, zaman zaman çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Unutulmamalıdır ki, her ismin bir anlamı ve kökeni vardır. Arya isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak dikkat çekmektedir.

ARYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arya ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Arya isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Arya isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ARYA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Arya ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

İprişim yumağı, ipek ipliği yumağı. Arya, opera eserinde, solistlerden birinin orkestra eşliğinde söylediği, genellikle kendi içinde bütünlüğü olan şarkı. Üç bölümlü şarkı formundan oluşan eşlikli solo ses yazılmış sahne şarkısıdır. Ö.1800’lü yıllarda İç Asya çevresinden Hindistan’a gelen bir topluluk. Onurlu, soylu.

ARYA İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Arya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Arya ismini koymak caizdir.

ARYA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Arya ismini kullanan 7.921 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Arya ismini kullanan 1.962 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Arya ismini kullanan 631 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Arya ismini kullanan 967 kişi bulunmaktadır.

ARYA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

İyilik ve insancıl duygular, bu isme sahip insanların birleştiği noktalardır. Bunun yanı sıra, kendilerine güven duymalarıyla tanınırlar. Havalı davranışlar, azıcık ego görülebilir. Özgürlüklerine müdahale edilmesine asla katlanamazlar. Hayatlarının her alanında karar vermede güçlük yaşarlar, sürekli tereddüt içerisinde doğruyu arama konusunda çabalarlar. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları gerekir. Bunun yanında sözel zekâları gelişmiştir. Sakin, masa başı işler onlara göredir. Aileleri eğer baskıcı değilse, çok sıcakkanlı bir evlat olacaklardır. Çocuklara ve hayvanlara hassastırlar. Strese gelemezler ve kıskanç erkeklerden çekinirler. Partnerlerinde aradıkları en belirgin özellikler, neşe ve zekadır. Kendilerini güldürebilen erkekler her zaman bir adım öndedir.