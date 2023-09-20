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        Haberler Gündem 3. Sayfa Artvin'de sahibini ısıran köpek kuduz çıktı! 3 köy karantinada

        Artvin'de sahibini ısıran köpek kuduz çıktı!

        Artvin'in Arhavi ilçesinde sahibini ısırdıktan sonra ölen köpeğe kuduz teşhisi konuldu, tedbir amaçlı 3 köy, 6 aylığına karantinaya alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 15:18 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:26
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        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
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        Arhavi'ye bağlı Yolveren köyünde, 4 gün önce sahibi olduğu köpeğin saldırısına uğrayan M.G. (70) hastaneye başvurdu. Vücudunu çeşitli yerlerinden yaralanan M.G. tedavisi sonrası taburcu edildi.

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        Veteriner gözetiminde tutulan köpek ise öldü. Durumdan şüphelenen veteriner hekim, köpeği Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderdi. Burada incelenen köpeğe kuduz teşhisi konuldu. Teşhis sonrası Yolveren köyü ile çevre köyler Kavak ve Ulaş, hayvan hareketlerinin incelememesi için 6 ay süreliğine karantinaya alındı. Hayvan giriş çıkışı yasaklanan köylerde ekipler, çalışmalara başladı.

        AŞILAMA VE TOPLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Artvin’in Arhavi ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sahibini ısırdıktan sonra ölen köpeğe kuduz teşhisi konulup, tedbir amaçlı hayvan hareketliliğine kısıtlama kapsamında karantinaya alınan Yolgeçen, Kavak ve Ulaş köylerinde, köpeklerin toplanarak en yakın barınağa götürülmesi, sahipli köpeklerin de yeniden aşılanması için çalışma başlattı.

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        Yolgeçen köyü halkından Devran Aksoy, “Bizdeki hayvanlarda herhangi bir sıkıntı yok ruhsatlı, çipli hayvanlar. Benim köpeğim de evden bir yere gitmiyor. O köpek bu mahalleden çok uzakta olduğu için buraya gelme şansı yok. Biz saldırgan köpekleri biliyoruz. Zaten bu köyde saldırgan köpek beslemez kimse” dedi.

        Öznur Şeref, “Bir hayvan yüzünden köyümüzün karantinaya alındığını öğrendim. Bir köpek kuduz çıkmış. Karantina sadece köpeklerle ilgili, insanlar gelip gidebiliyor” diye konuştu. Fazlı Küçükay ise “Köyde sadece hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Hayvan sahiplerine hayvanlarını bağlamaları söyleniyor. Jandarma ekipleri, gezip dolaşıyor. Olayda kuduz çıkan hayvan, sahibine yemek verirken saldırıyor” diye konuştu.

        3 KÖYE KARANTİNA

        Artvin’in Arhavi ilçesinde sahibini ısırdıktan sonra ölen köpeğe kuduz teşhisi konuldu, tedbir amaçlı 3 köy, 6 aylığına karantinaya alındı.

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