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        Haberler Gündem Güncel Artvin-Ardahan karayolunda heyelan | Son dakika haberleri

        Artvin-Ardahan karayolunda heyelan

        Artvin-Ardahan karayolunda meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 01:49 Güncelleme: 23.12.2024 - 01:49
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        Artvin-Ardahan karayolunda heyelan
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        Artvin-Ardahan karayolunun 22. kilometresinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi yola sürüklendi. Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yaklaşık 1 saat çift taraflı kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmasıyla tek şeritten kontrollü ulaşıma açıldı. Jandarmanın tedbir aldığı yolda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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        #ARTVİN
        #haberler
        #Ardahan
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