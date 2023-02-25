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Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda sporcularımız finale kaldı

Ay-yıldızlı sporcularımız Adem Asil ve İbrahim Çolak halkada, Ferhat Arıcan ise paralel barda finale yükseldi

Giriş: 25.02.2023 - 00:53 | Güncelleme: ABONE OL
Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda sporcularımız finale kaldı
AA

Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halkada milli sporculardan Adem Asil ve İbrahim Çolak, paralel barda ise Ferhat Arıcan finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Cottbus kentinde düzenlenen organizasyonda, halkada ay-yıldızlı sporculardan Adem Asil 14.633 puanla 3'üncü, İbrahim Çolak ise 14.600 puanla 4'üncü olarak finale kaldı.

Paralel barda ise milli sporcu Ferhat Arıcan 14.700 puanla 3. olarak finale çıktı..

Halka finali yarın, paralel bar finali ise 26 Şubat Pazar günü TSİ 16.00'da yapılacak.

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