Arter geçleri çağdaş sanatla buluşturuyor

REKLAM advertisement1

Arter’in 15-18 yaşarası gençleri çağdaş sanatla yakınlaştırmayı amaçlayan etkinlikleri, 24 Mayıs Cuma günü 16:30’da “Gençler İçin Koleksiyon Eserleri Deposu Turu”; 25 Mayıs Cumartesi günü 13:00’te ise “Teneffüs” başlığıyla gerçekleşecek.

15–18 yaş aralığındaki katılımcılara yönelik Gençler İçin Koleksiyon Eserleri Deposu Turu, 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 16:30’da gerçekleşecek. Bu yıl 18–24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Uluslararası Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen Koleksiyon Eserleri Deposu turunda katılımcılar Arter’in -5. katındaki deposunu ve burada muhafaza edilen Arter Koleksiyonu’na ait eserlerin bir kısmını keşfedecekler. Gençlerin Arter’in Koleksiyon ekibi eşliğinde müzenin derinliklerine yapacağı bu gezintide, bir müze koleksiyonunda yer alan eserlerin saklanma koşulları ve koleksiyon yönetimi hakkında da sohbet edilecek. Sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşecek etkinliğin biletleri, Arter’in giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden ya da Biletix’ten temin edilebilir.

GENÇLER İÇİN ÇAĞDAŞ SANATI YORUMLAMA PROJESİ: TENEFFÜS Lise öğrencilerinin çağdaş sanatla buluşarak yapıtlar üzerine düşünmelerine ve yeni yorumlar getirmelerine olanak sağlamayı amaçlayan “Teneffüs” projesi, her yaştan katılımcının yaratıcı süreçleri deneyimlemelerini amaçlayan Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenleniyor. Arter’in gençler için çağdaş sanatı yorumlama projesi “Teneffüs”, çağdaş sanatın özgürlüğü kucaklayan ve gelişmeye açık yapısı aracılığıyla katılımcılara nefes alabilecekleri ve hayatın karmaşasından uzaklaşabilecekleri bir ortam sunmayı hedefliyor. Yoruma dayalı bir proje olan “Teneffüs” etkinliğine katılım için herhangi bir bilgi veya deneyim gerekmiyor. Akran eğitimi modeli üzerine kurulu olan projenin yürütücülerinden biri, 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 13:00’te gerçekleşecek etkinlikte Arter’in güncel sergilerinde yer alan iki eseri 15-18 yaş aralığındaki gençlerle birlikte sergi mekânında yorumlayacak.

Katılımın kontenjanla sınırlı ve ücretsiz olduğu “Teneffüs” etkinliğine katılmak için, etkinlik tarihinden önce ogrenme@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak gerekiyor. Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir.