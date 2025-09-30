Habertürk
        Arsenal William Saliba'nın sözleşmesini uzattı! - Futbol Haberleri

        Arsenal William Saliba'nın sözleşmesini uzattı!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, William Saliba'nın sözleşmesinin 2030 yılına kadar uzatıldığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:32 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:32
        Saliba resmen imzayı attı!
        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da Fransız futbolcu William Saliba'nın sözleşmesi uzatıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme imzalandığı belirtilerek, "William Saliba bizimle yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı." denildi.

        İngiliz basınında Saliba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Habertürk Anasayfa