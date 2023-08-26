Arsenal - Fulham: 2-2 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasındaki derbi maçta Fulham'ı ağırlayan Arsenal, rakibiyle 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu. Topçular bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı.
Giriş: 26.08.2023 - 19:48 Güncelleme: 26.08.2023 - 19:48
İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Arsenal ile Fulham 2-2 berabere kaldı.
Arsenal'ın gollerini 70. dakikada penaltıdan Bukayo Saka ve 72. dakikada Eddie Nketiah atarken, konuk takımın golleri 1. dakikada Andreas Pereira ile 87. dakikada Joao Palhinha kaydetti.
Bu sonucun ardından Arsenal puanını 7'ye, Fulham ise 4'e çıkardı.