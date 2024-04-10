Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        82
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        Rams Başakşehir
        İBFK
        43
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Arsenal-Bayern Münih: 2-2 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Arsenal-Bayern Münih: 2-2 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile Bayern Münih, çeyrek final ilk maçında 2-2 berabere kaldı. İki takım da maçta birer kez öne geçse de 90 dakika sonunda kazanan çıkmadı. İngiliz ekibinin gollerini 12'de Bukayo Saka ve 76'da Leandro Trossard atarken, Alman devinin golleri 18'de Gnabry ve 32'de Harry Kane'den geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 00:08 Güncelleme: 10.04.2024 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayern kaçtı, Arsenal yakaladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Arsenal ile Bayern Münih, Emirates Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. 4 golün çıktığı mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

        Ev sahibi Arsenal 12. dakikada Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Bayern bu gole 18. dakikada Serge Gnabry ile yanıt verdi: 1-1.

        Alman devi, 32. dakikada Harry Kane'in penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

        İkinci yarıda bastıran İngiliz ekibi, 76. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı ve tur umudunu Münih'e taşımayı başardı.

        RÖVANŞ 17 NİSAN'DA

        İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 17 Nisan Çarşamba günü Allianz Arena'da oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        'Türkiye, İsrail'e ambargo uygulayan ilk ülke oldu'
        Savaşın gölgesinde Gazze'de bayram
        Savaşın gölgesinde Gazze'de bayram
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon trafiği
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        Köylüler cenazesini istemedi!
        Köylüler cenazesini istemedi!
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        Mezarlık ziyareti kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        3 Türk takımı ilk 100'e girdi!
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çay bahçesinde 'kesik baş' dehşeti
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Çocukluk arkadaşını öldürdü, susma hakkını kullandı
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        Higgs Bozonu'na adını veren fizikçi öldü
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        Mezarlıklarda 'sahte hoca' denetimi
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        YSK'dan, iptal, yeniden sayım ve red başvurularına yanıt!
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'ta 'U' dönüşü faciası: Semanur'dan acı haber
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Beşiktaş'a dönüyorlar!
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        Fenerbahçe'de 11 netleşiyor
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        'Fakirlik belgesi' tepkisi
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Yapılan araştırmaya göre Ramazan Bayramı bakın neler yapıyor!
        Sevgilisine kavuştu
        Sevgilisine kavuştu
        Habertürk Anasayfa