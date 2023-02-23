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Arpa Nasıl Tüketilir?

Arpa, tüketim konusunda geniş bir alana sahiptir. Dilerseniz tek başına bir şekilde herhangi bir karışıma katmadan arpayı tüketebilirsiniz. Ancak günümüzde tek başına tüketiminde bilhassa daha çok yemeklerde ve salatalarda arpa kullanılmaktadır. Hamur işlerini de süsleyen arpa ayrıca cilt problemleri içinde kullanılabilir. Ayrıca arpa lapası çocuklarınız için vazgeçilmez bir besin kaynağı olacaktır. Haşlayarak ya da kavurarak arpayı yemeklerinize katabilirsiniz. Bunun dışında çay olarak da tüketimi mevcuttur. Onlarca farklı hazırlanış modeliyle arpayı yemeklerde mi salatada mı ya da sade olarak mı tüketeceğiniz tamamen sizin tercihinize kalmış.

Arpa Nasıl Kaynatılır?

Arpa kaynatmanın herhangi bir kendine özgü metodu yoktur. Arpaya bir miktar su eklenir ve arpaların şişmesi beklenir. Şiştikten sonra ise ocaktan alınır. Dilerseniz arta kalan arpa suyunu eğer böbrek rahatsızlıklarınız ve idrar yolu enfeksiyonunuz varsa tüketebilirsiniz. Çünkü arpa suyunun mesane ve böbrek yolları üzerinde oldukça olumlu etkileri vardır.

Arpa Ezmesi Nasıl Yenir?

Tüketim yolu olarak daha pratik olan arpa ezmesine özellikle kilo vermek isteyenler tercih etmektedir. Hazır olarak da satın alınabileceği gibi arpa ezmesini Süt ve kuru meyveleri karıştırarak kendi evinizde hazırlayabilirsiniz.

Arpanın Faydaları Nelerdir?

Yüksek mineral, vitamin ve lif kaynağı olan arpa insan bedeni üzerinde sayısız faydaya sahiptir. Binlerce yıldır milyonlarca insan tarafından tüketimi sağlanmış arpanın halk arasında ömrü uzattığına da inanılır. Peki, arpanın başlıca faydaları nelerdir? İşte arpanın faydaları:

İçerdiği yüksek oranda lif sayesinde kilo kaybına destek verir.

Manganez minarelini içeriğinde bulunduran arpa, bu mineral sayesinde kişiye mutluluk ve enerji verir.

Kötü kolesterole karşı koruyucu bir yapıdadır.

Fosfor bakımından zengin olduğundan kemik oluşumunda yardımcıdır.

Böbrek kumu ya da taşı dökenlere toksin atıcı özelliğinden dolayı destek bir besin kaynağıdır.

Sinir yatıştırıcı özelliğinden dolayı migren tarzı baş ağrılarına iyi gelir.

Kalp hastalıklarından ve kanserden korur.

İçeriğinde yer alan selenyum minareliyle cilt sağlığı üzerinde koruyucu bir etki gösterir.

Güçlü bir antioksidan kaynağıdır.

Bağırsak sağlığı üzerinde pozitif etkileri vardır.

Diyabet hastaları için faydalıdır.

Arpa Nasıl Haşlanır?

Dilerseniz arpayı haşlayarak da tüketebilirsiniz. Öncelikle arpalar güzelce yıkanır. Yıkama işleminden sonra birkaç saat suyun içinde arpalar bekletilir. Bu işlemler arpanın daha kolay haşlanmasını sağlayacaktır. Daha sonra bir tencereye alınan arpaların üzerine tekrar su eklenerek ortalama bir saat kadar haşlanır.

Arpa Suyu Nasıl Hazırlanır?

Arpaları haşladıktan sonra geriye kalan su arpa suyudur. Öncelikle ne kadar arpa suyuna ihtiyaç duyduğunuzu belirleyin. Bu doğrultuda hazırladığınız arpaları yaklaşık 2 saat kadar bir suyun içerisinde dinlendirin. 2 saatin sonunda arpaların suyunu süzdükten sonra arpaları bir tencereye koyun ve üzerini geçecek şekilde su doldurup haşlamaya başlayın. Haşlama işlemi bittikten sonra ortalama 1 saat kadar arpa suyunun soğumasını bekleyin.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk