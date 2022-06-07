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Arpa buğday fiyatları 2022 açıklandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teşvik müjdesi! Arpa buğday alım fiyatları

Arpa buğday fiyatları 2022 açıklandı: Cumhurbaşkanı'ndan teşvik müjdesi! Arpa buğday alım fiyatları

Arpa buğday alım fiyatları 2022 ve teşvik pirimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Peki, arpa buğday fiyatları 2022 ne kadar? Toprak Mahsulleri Ofisi TMO ton başına arpa buğday teşvik pirimleri kaç TL oldu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belli olan güncel rakamlar...

07.06.2022 - 07:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 'AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış konuşmasında 2022 arpa buğday alım fiyatları ve teşvik pirimlerini açıkladı. Peki, 2022 arpa buğday fiyatları ve ton başına Toprak Mahsulleri Ofisi arpa buğday teşvik pirimleri ne kadar oldu? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan rakamlar...

     

  • "BUĞDAY TON BAŞI 6 BİN 50 LİRA OLDU!"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları ve teşvik pirimlerini şu sözlerle duyurdu:

     

  • "Bu fiyatları belirlerken, çiftçimizin karşılığını alarak üretime devam etmesi yanında, iç ve dış piyasa gelişmeleriyle arz güvenliği için ihtiyacımız olan stokların sağlanması hususlarını da dikkate aldık. Toprak Mahsulleri Ofisimiz, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira ödeme yapacaklar. Hayırlı olsun."

     

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    "ARPA TON BAŞI ALIM FİYATI 5 BİN 500 LİRA OLDU!"

    Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6 bin lira olarak belirlenmiştir. Prim ödemesinden ürününü Toprak Mahsulleri Ofisimize veren çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerimiz yararlanabilecektir. Toprak Mahsulleri Ofisinin alım rakamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları için de referans olacak, farklı fiyat uygulamalarına gidilmeyecektir. 

  • Üreticilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisi, hububat alım primine ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca ödenecek olan mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fark ödemesi desteklerini almaya devam edecektir. Destek bizden, gayret sizden, bereketi de Allah'tan diyerek, yeni hasat döneminin ve açıkladığımız alım fiyatlarının çiftçilerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

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