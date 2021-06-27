AROG filmi oyuncuları kimler? AROG filmi nerede çekildi? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven, Nil Karaibrahimgil ve Zafer Algöz'ün aldığı AROG filmi Arif'in, Yontma Taş Devri'nde geçen maceralarını konu alıyor. Bu arada AROG, GORA'nın devam filmidir.
AROG FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Cem Yılmaz,
Özge Özberk,
Ozan Güven,
Zafer Algöz,
Hasan Kaçan
Nil Karaibrahimgil
AROG FİLMİ KONUSU NEDİR?
Halı satıcısı Arif, kahramanlıklarıyla G.O.R.A. gezegeninde yalnızca dost edinmekle kalmaz, bol bol düşman da edinir. Yaptıkları yüzünden düşmanlarının gazabını hissetme zamanı gelmiştir. Komutan Logar, Arif’i bir zaman makinesiyle 1 milyon yıl geriye, taş devrine ışınlar.
Burada Arif, kendine olan sonsuz güveni sayesinde halkın arasına karışır. Elbette mağara adamları için bu karşılaşmanın etkisi büyük olur ve yaşamlarında açık büfe, fıskiye gibi yeniliklerle medeniyetle biraz erken tanışırlar.
Arif, taş devrinde çabuk arkadaş edinse de tek isteği bir an önce şimdiki zamana, hamile karısı Ceku’nun yanına dönmektir. Bunun için bir zaman makinası yapmak üzere baş döndürücü hızda bir teknolojik ilerlemeden başka bir seçeneği yoktur. Artık tek amacı ilkel çağdaşlarını çağlar arasında bir bir atlatarak en kısa sürede bugünün hatta yarının teknolojisine getirmektir.
Arif’in hızlandırılmış evrim süreci, gelişme konusunda farklı fikirleri olan bazı taş devri insanını kızdırmaya başlar. Medeniyetler arası çatışma nedeniyle Arif kısa sürede kendi hayalindeki gelecek projesine uymayan bir dizi toplumsal zorlukla karşı karşıya gelir.
AROG NEREDE ÇEKİLDİ?
A.R.O.G'un hazırlık çalışmalarına Ekim 2007 tarihinde başlanmıştır. Film için 3 dakikalık tanıtım filmi çekilmiştir. Tanıtım filminin ardından filmin çekimi için uygun yer arayışına girilmiş, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nin geneline yapılan geziler ve araştırmaların sonucu olarak Antalya'ya bağlı Kurşunlu köyü ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi filmin başlıca çekim yeri olarak belirlenmiştir. Bu mekânlara Ocak 2008 tarihinden itibaren 40 kişilik bir dekor grubu, yoğun kış koşullarına rağmen filmin senaryosunda geçen belirli tasarım ve uygulamaları inşa etmiştir. Arog Köyü ve Arogan Kalesi, Frig Vadisi olarak bilinen yaylaya inşa edilmiştir
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!